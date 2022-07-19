В США назвали государство, которое является главным вызовом западным демократиям

Экс-глава Минобороны США Марк Эспер назвал государство, которое по его мнению, является главным вызовом западным демократиям. Как считает бывший руководитель Пентагона, речь идёт о Китае, передаёт РИА Новости.

Делегация Атлантического совета (организация признана Минюстом РФ нежелательной на территории России) из США во главе с Эспером в понедельник прибыла на Тайвань с четырёхдневным визитом. В ходе встречи с главой администрации Цай Инвэнем, он подчеркнул, что пока находился на посту министра обороны, главной задачей, которую поставил перед собой, было убедиться, что вооруженные силы США и их союзников хорошо подготовлены к эре конкуренции между крупными державами

По его убеждению, многие до сих пор сомневаются в существовании такой эры, «однако вооруженные действия РФ на Украине доказывают, что автократии продолжают существовать в мире, доставляя неудобства демократиям».

«Но самый большой вызов демократиям Запада сейчас исходит не из России. Он здесь, в Азии, где КНР продолжает бросать вызов всему международному порядку, основанному на праве, и угрожать свободолюбивому народу региона. Тайвань находится на передовой этого соперничества», – подчеркнул Эспер.

Он при этом отметил, что если что-то и объединяет американских политиков сейчас, то это мнение о том, что Поднебесная является стратегическим вызовом для США, а Тайвань – хороший друг, которого нужно поддерживать и защищать.

Как ранее писал «Эксперт», министр иностранных дел Китая Ван заявил, что проблема Тайваня и вопрос Украины коренным образом отличаются друг от друга, так как Пекин рассматривает противоречия с Тайбэем как внутриполитический вопрос.

«Эти два вопроса в корне отличаются друг от друга. Украинская проблема носит межгосударственный характер. Что касается Тайваня, эта проблема постоянно связана с ущемлением суверенитета Китая», – пояснил Ван И.

По его словам, сложная ситуация в Тайваньском проливе связана с сепаратистскими действиями администрации острова, которая «не признает принцип «одного Китая» и пытается изменить отношения между материковым Китаем и Тайванем, которые представляют собой единое целое». Тем самым они извращают историю, подчеркнул министр.