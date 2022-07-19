В Еврокомиссии сделали важное заявление по «Северному потоку»

Еврокомиссар по бюджету Йоханнес Хан сделал важное заявление по «Северному потоку».

По его словам, ЕК готовится к тому, что поставки «голубого» топлива по этому газопроводу не будут возобновлены после завершения плановых профилактических работ, передаёт РИА Новости со ссылкой на The Wall Street Journal.

«Европейская комиссия не ожидает возобновления поставок газа в страны Старого Света из РФ по газопроводу "Северный поток", когда на этой неделе завершится плановое техническое обслуживание», — подчеркнул Хан.

Он отметил, что работа сейчас ведётся исходя из предположения, что газопровод больше никогда не вернётся в строй.

Как ранее писал «Эксперт», оператор «Северного потока», Nord Stream AG, сообщил о приостановке с 11 по 21 июля обеих нитей газопровода на плановые ремонтные работы.

Известно, что работы включают в себя тестирование механических компонентов и систем автоматизации для обеспечения эффективной, безопасной и надежной эксплуатации газопровода.

«График и план работ были заблаговременно согласованы с партнерами Nord Stream AG по транспортировке газа выше и ниже по потоку. Информация о проведении работ была своевременно раскрыта в соответствии с требованиями регламента», – отмечалось в сообщении Nord Stream AG.

