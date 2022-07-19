Владельцы автомобилей EXEED покоряют Байконур

В первом полугодии 2022 EXEED демонстрирует активный рост на российском рынке: количество официальных дилеров выросло на 63% и составляет 83. Теперь с автомобилями EXEED может познакомиться еще больше автолюбителей от Севастополя до Красноярска: впервые открылись дилерские центры в Рязани, Калуге, Туле, Иваново, Сочи, Казани, Барнауле и других городах. Дополнительно усилено присутствие в Москве (открыто 5 новых дилеров), и в Санкт-Петербурге (открыто 4 новых дилера).

Количество владельцев премиальных автомобилей EXEED также растет. Владельцы отмечают стильный дизайн, богатое оснащение, превосходные динамические характеристики и высокий уровень надежности моделей EXEED. А с появлением клуба лояльности THE CLUB EXEEDER еще и возможность разделить философию бренда и получить ни с чем не сравнимые впечатления, организованные брендом для «Эксидеров». Путешествия, космос, искусство – нет ничего невозможного с автомобилями EXEED.

Стремление расширять границы, двигаться вперед и никогда не останавливаться на достигнутом – эта философия бренда EXEED прочно связана с изучением космоса и воплощением в реальность самых смелых мечтаний. Так, в начале июня состоялась поездка для участников клуба на космодром Байконур, с уникальной возможностью понаблюдать за запуском ракеты. Участники поездки провели на Байконуре 6 дней, за которые смогли детально познакомиться с инфраструктурой космодрома, посетить стартовые площадки, подземные сооружения, центр управления полетами, музейный комплекс и увидеть пуск беспилотного грузового космического корабля «Прогресс».