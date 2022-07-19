ЕС частично разморозит активы российских банков

Евросоюз намерен внести поправки в санкции, которые позволят частично разморозить средства российских банков, чтобы не допустить проблем с поставками продовольствия. Об этом сообщают Reuters и EUObserver со ссылкой на проект документа ЕС. Кроме того, Брюссель планирует облегчить экспорт продуктов питания из российских портов.

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«Страны ЕС смогут разморозить ранее заблокированные экономические ресурсы крупных российских кредиторов: ВТБ, Совкомбанка, Новикомбанка и банка "Открытие", ВЭБ, Промсвязьбанка и банка "Россия"», — говорится в сообщении Reuters.

Послабления введутся в части «замораживания активов и запрета на предоставление средств и экономических ресурсов» уполномоченным банкам. Это же касается и Сбербанка, активы которого ЕС планирует заморозить.

В ЕС уточнили, что разблокировка произойдет после того, как «будет установлено, что эти средства или экономические ресурсы необходимы для закупки, импорта или транспортировки сельскохозяйственных и пищевых продуктов, включая пшеницу и удобрения».

Кроме того, по информации источника Reuters, Брюссель намерен облегчить экспорт продовольствия из российских портов, который трейдеры перестали обслуживать. В проекте документа ЕС подчеркивается, что Брюссель «обязуется избегать всех мер, которые могут привести к проблемам для продовольственной безопасности во всем мире», и ни одна из его санкций не будет затрагивать торговлю сельхозпродукцией, продовольствием или удобрениями между Россией и третьими странами.

