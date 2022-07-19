Европа может начать получать газ по «Северному потоку - 1» с 21 июля

Поставки газа из России по трубопроводу «Северный поток - 1», как ожидается, возобновятся 21 июля в четверг по завершению планового технического обслуживания. Об этом сообщает агентство Reuters, ссылаясь на два осведомленных источника.

На условиях анонимности эти источники сообщили, что поставки по трубопроводу возобновятся в соответствии с запланированными сроками, хотя пропускная способность газопровода (167 млн куб. м в сутки) и не будет использована на полную мощность..

Во вторник утром издание Wall Street Journal сообщило, ссылаясь на еврокомиссара по бюджету и человеческим ресурсам ЕС Йоханнеса Хана, что Еврокомиссия не ожидает возобновления поставок по газопроводу после технического обслуживания.

Европейские фондовые рынки позитивно восприняло новость о возобновлении поставок. Индекс DAX-30 укрепился на 3,20% (по сост. на 17:45 мск) по сравнению с предыдущим закрытием, евро вырос на 0,85% до 1,0231 против доллара США.