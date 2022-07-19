Евросоюз находится в ожидании худшего сценария отопительного сезона, предусматривающего, что «Газпром» больше не будет поставлять газ на континент.

Как передаёт РИА Новости, об этом заявил на брифинге в Брюсселе официальный представитель Еврокомиссии Эрик Мамер.

Комментируя сделанное еврокомиссаром Йоханнесом Ханом заявление о том, что ЕК не ожидает возобновления поставок газа из РФ в Европу по «Северному потоку», он признал, что континент готовится к зиме, исходя из худшего сценария.

«Мы работаем над худшим из возможных сценариев, этот сценарий предполагает, что «Газпром» больше не будет поставлять газ в Европу… Мы готовимся к зимнему периоду, исходя из этого сценария», – резюмировал он.

Как ранее писал «Эксперт», еврокомиссар по бюджету Йоханнес Хан сделал важное заявление по «Северному потоку». По его словам, ЕК готовится к тому, что поставки «голубого» топлива по этому газопроводу не будут возобновлены после завершения плановых профилактических работ.

Напомним, оператор «Северного потока», Nord Stream AG, сообщил о приостановке с 11 по 21 июля обеих нитей газопровода на плановые ремонтные работы.

Известно, что работы включают в себя тестирование механических компонентов и систем автоматизации для обеспечения эффективной, безопасной и надежной эксплуатации газопровода.

«График и план работ были заблаговременно согласованы с партнерами Nord Stream AG по транспортировке газа выше и ниже по потоку. Информация о проведении работ была своевременно раскрыта в соответствии с требованиями регламента», – отмечалось в сообщении Nord Stream AG.

