Замглавы МИД: санкции в отношении РФ стали оружием против мировой продовольственной безопасности

Западные санкции в отношении РФ препятствуют экспорту и становятся оружием против продовольственной безопасности во всем мире.

Об этом заявил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Вершинин, передает ТАСС. Накануне, 18 июля, российский дипломат принял участие в мероприятии высокого уровня Генеральной Ассамблеи ООН по борьбе с продовольственным кризисом.

«Происходит попытка замолчать и пагубное влияние незаконных санкций против России. Если кто-то думает, что для глобальной продовольственной безопасности бесследно проходят закрытие для нас портов, запрет на заход в наши гавани, угроза ареста наших сухогрузов, ограничения на расчеты и страхование, рестрикции против глав наших компаний, то они ошибаются», — сказал замглавы МИД. Вершинин подчеркнул, что как косвенные, так и прямые санкции — «настоящее оружие против обеспечения продовольственной безопасности в мире».

Генсек ООН Антониу Гутерриш, выступая на том же мероприятии, призвал вернуть российское продовольствие и удобрения на рынки. Он предупредил, что человечество может столкнуться с голодом во многих регионах уже в этом году. По словам генсека ООН, катастрофы можно избежать, если действовать сообща и выработать «смелые и скоординированные политические меры». «Это подразумевает немедленное возвращение на мировые рынки продовольствия Украины, а также продовольствия и удобрений из России, и сохранение открытой глобальной торговли», — цитирует Гутерриша «РИА Новости».

Сергей Вершинин отметил, Россия рассчитывает экспортировать в текущем году 37 млн тонн зерна; в 2023 году показатель планируется нарастить до 50 млн тонн. «Со своей стороны продолжаем оказывать гуманитарную помощь. На коммерческой же основе ожидаем, что экспорт из России зерна в текущем сельскохозяйственном году достигнет 37 млн тонн, в следующем — до 50 млн тонн. Вдобавок к этому прибавьте десятки млн тонн удобрений», — заявил замглавы российского МИД.

В конце июня о том, что российский экспорт зерна в 2022-2023 годах может вырасти с 37 до 50 млн тонн, говорил президент РФ Владимир Путин. Таким прогнозам способствуют как планы на хороший урожай — в новом сезоне он составит 130 млн тонн, так и первые предпосылки для снятия барьеров в экспорте продукции АПК.

Ранее «Эксперт» писал, что урожайность пшеницы в России в 2022 году выросла почти на четверть. Согласно данным Минсельхоза РФ на 14 июля, урожайность в стране составила 42,2 центнера с гектара против 34,1 ц/га на ту же дату 2021-го.