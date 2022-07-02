ДНР будет привлекать крупный российский бизнес для развития своей угольной промышленности

Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин и первый замглавы администрации президента РФ Сергей Кириенко обсудили возможное участие ведущих российских предприятий в развитии угольной промышленности Донбасса.

Об этом сообщил председатель правительства ДНР Виталий Хоценко, передает «Интерфакс».

«Нам видится приоритетным комбинированный вариант, где и у государства останется часть активов, потому что у нас есть свои электростанции, которые работают на угле, это, по сути, такой кластер от добычи угля до производства электроэнергии. Мы видим, что такой производственный комплекс точно должен остаться за государством. Еще у нас есть активы, где сил и бюджетных источников государства просто не хватает, там, конечно, мы смотрим на то, чтобы привлекать крупный российский бизнес либо на отдельные шахты, либо на весь комплекс», — сказал Хоценко.

Он уточнил, что привлекать планируется только российские угольные компании, которые смогут обеспечить рост добычи и числа рабочих мест, а также социальные гарантии для сотрудников.

Встреча Кириенко с Пушилиным, на которой также присутствовали специалисты и эксперты со стороны России и ДНР, прошла на шахте «Комсомолец Донбасса», отметил Хоценко. «Это госпредприятие, оно добывает около 2,5 млн тонн угля по году. Крупнейший объект, самый модернизированный, соответственно и инвестиционная программа у него самая понятная, и развитие есть. На нем как раз после посещения шахты обсуждали перспективы нашей угольной промышленности», — рассказал председатель правительства ДНР. Он рассказал, что за прошлый год в республике в общей сложности было добыто 7 млн тонн коксующегося и энергетического угля, 4,7 млн тонн из которых пришлось на пять госпредприятий, управляющих 12 шахтами. Хоценко сообщил, что в связи с проходящей мобилизацией республика не будет наращивать объемы добычи в 2022 году, однако вернется к этим планам в перспективе.

Также чиновник сообщил, что на встрече обсуждалась возможность прямой экспортной торговли углем для частных добывающих предприятий ДНР, в том числе с дружественными странами. «Если они знают рынки, то, пожалуйста, пусть продают свой уголь на экспорт, за сколько смогут продать. Сегодня есть определенные ограничения, которые им не позволяют развиваться. Возможность открыть экспорт дает им рост выручки, это больше налогов в республиканский бюджет», — подчеркнул Виталий Хоценко.