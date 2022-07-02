Итальянский министр рассказал о сокращении поставок газа из России на 15%

В случае прекращения поставок российского газа Италию ожидает непростая зима.

Об этом заявил в эфире телеканала SkyTg24 заявил министр экологических преобразований Италии Роберто Чинголани.

«Если Москва отключит газ, зима может быть трудной», — сказал он. По словам чиновника, в настоящий момент поставки газа из РФ в Италию сократились на 15%.

Главная задача для Рима сейчас — запастись газом к зиме, подчеркнул министр. Он указал на то, что из-за ситуации вокруг Украины поставки из РФ уже сократились, а приостановка работы газопровода «Северный поток» для техобслуживания на 10 дней может усугубить ситуацию. «Это будет означать, что газа станет еще меньше, а цены вырастут, потому что газовый рынок носит спекулятивный характер и начнется дальнейшая гонка накоплений», — пояснил Чинголани, отметив, что правительство страны уже направило €30 млрд на субсидирование цен на газ.

Министр отметил, что Италия находится в лучшем положении с точки зрения поставок газа, чем другие страны Евросоюза, поскольку заранее смогла диверсифицировать источники закупок.

На данный момент хранилища газа в Италии заполнены на 60%, предполагается достичь уровня 90%.

В середине июня компания Eni заявила, что «Газпром» сократил поставки в Италию. В российском холдинге это объяснили несвоевременным возвратом газоперекачивающих агрегатов из ремонта компанией Siemens, что, в свою очередь, было связано с санкциями, которые ввела против РФ Канада, где оборудование находилось на ремонте. Ранее Eni согласилась на схему оплаты газа в рублях, введенную Москвой.