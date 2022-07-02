Кадыров сообщил, что в Лисичанске идет зачистка от украинских подразделений

Подразделения союзных войск находятся в центре Лисичанска, в настоящий момент идет зачистка города от украинских подразделений и минно-взрывных устройств.

Об этом сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров.

«Лисичанск наш! Союзные подразделения уже в центре города!» — написал Кадыров в своем Telegram-канале.

Ранее глава Чечни, а также представитель Народной милиции ЛНР Андрей Марочко объявили о полном окружении Лисичанска и блокировании украинских сил, находящихся в городе.

«Наши бойцы применяют новые техники штурма городских кварталов, что дает отличные результаты», — отметил Рамзан Кадыров.

Он сообщил, что украинские военные не давали мирным жителям возможности покинуть город, поэтому сейчас в первую очередь необходимо убедиться в отсутствии угрозы для гражданского населения.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что украинская сторона несет значительные потери на всех направлениях. Также ведомство рассказало об успешном наступлении в ЛНР российских морских пехотинцев, которые после подавления огневых точек занимают позиции и укрепленные опорные пункты ВСУ.

Специальная военная операция на Украине началась 24 февраля, после обращения ДНР и ЛНР к России за помощью. К настоящему моменту с начала спецоперации уничтожено 227 украинских самолетов, 134 вертолета, 1 430 беспилотника, 353 зенитных ракетных комплекса, 3 886 танков и других бронемашин, а также 702 боевые машины реактивной системы залпового огня, 3 073 орудия полевой артиллерии и минометов, 3 954 единицы специальной военной автотехники.