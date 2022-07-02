Критерии и особенности выбора ламината

Любой ламинат состоит из таких слоев:
- Стабилизирующий.
- Основа доски.
- Декоративный.
- Верхний.
AGT ламинат производится в соответствии со строгими экологическими стандартами. Водостойкость материала равна 9-12%. Это означает, что при нахождении плитки в жидкости в течение 1 часа, ее характеристики не будут изменены.
При выборе ламината необходимо обращать внимание на классы и другие важные факторы. Если вас интересует выгодная цена и качественная продукция, то можете обратить внимание на изделия из плотного полимера. Такие варианты для помещения отличаются следующими свойствами:
- Стоимость на треть дешевле, чем из дерева.
- Низкая теплопроводность.
- Мягкая поверхность.
- Производитель советует устанавливать плотный полимер в ванной, на кухне.
- Повышенная устойчивость к повреждениям и воздействию ультрафиолетовых лучей.
Каждый производитель советует клиентам выбирать продукцию из качественных материалов, в зависимости от места применения ламината. Например, для квартир не стоит смотреть на самый прочный вариант, в этих помещения можно использовать продукцию 32 класса.
Свойства ламината
На сегодняшний день наиболее популярен замковый и клеевый ламинат. У каждого варианта есть свои уникальные свойства. Например, клеевый создает цельное покрытие. Щели отсутствует, поэтому не будет проникновение влаги. Замковый вариант удобно монтировать, а при повреждении ее легко поменять.
Обращаем внимание на фаску. Данный элемент имеет скошенные углубления. Фаска позволяет дешевому ламинату иметь более солидный вид. Если у вас большой бюджет, то можете покупать ламинат 33 класса. Турция представлена продуктом Effect Premium 33. Толщина такого ламината равна 12 мм.
Во время выбора ламината смотрите на такие особенности:
- Дизайн вашей комнаты.
- Фактура.
- Рисунок.
- Цвет.
Можно подобрать такие декоративные слои, которые будут похожи на керамическую плитку, паркет, доски. Компания АГТ предлагает выгодные условия для покупки ламината в Москве.