Критерии и особенности выбора ламината

Любой ламинат состоит из таких слоев:

Стабилизирующий.

Основа доски.

Декоративный.

Верхний.

AGT ламинат производится в соответствии со строгими экологическими стандартами. Водостойкость материала равна 9-12%. Это означает, что при нахождении плитки в жидкости в течение 1 часа, ее характеристики не будут изменены.

При выборе ламината необходимо обращать внимание на классы и другие важные факторы. Если вас интересует выгодная цена и качественная продукция, то можете обратить внимание на изделия из плотного полимера. Такие варианты для помещения отличаются следующими свойствами:

Стоимость на треть дешевле, чем из дерева.

Низкая теплопроводность.

Мягкая поверхность.

Производитель советует устанавливать плотный полимер в ванной, на кухне.

Повышенная устойчивость к повреждениям и воздействию ультрафиолетовых лучей.

Каждый производитель советует клиентам выбирать продукцию из качественных материалов, в зависимости от места применения ламината. Например, для квартир не стоит смотреть на самый прочный вариант, в этих помещения можно использовать продукцию 32 класса.

Свойства ламината

На сегодняшний день наиболее популярен замковый и клеевый ламинат. У каждого варианта есть свои уникальные свойства. Например, клеевый создает цельное покрытие. Щели отсутствует, поэтому не будет проникновение влаги. Замковый вариант удобно монтировать, а при повреждении ее легко поменять.

Обращаем внимание на фаску. Данный элемент имеет скошенные углубления. Фаска позволяет дешевому ламинату иметь более солидный вид. Если у вас большой бюджет, то можете покупать ламинат 33 класса. Турция представлена продуктом Effect Premium 33. Толщина такого ламината равна 12 мм.

Во время выбора ламината смотрите на такие особенности:

Дизайн вашей комнаты.

Фактура.

Рисунок.

Цвет.

Можно подобрать такие декоративные слои, которые будут похожи на керамическую плитку, паркет, доски. Компания АГТ предлагает выгодные условия для покупки ламината в Москве.