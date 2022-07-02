Минобороны опубликовало кадры боевой работы танков и бронетранспортеров морской пехоты РФ

Российское оборонное ведомство рассказало о наступлении морских пехотинцев в Луганской Народной Республике.

«При выдвижении подразделений морской пехоты выявленные огневые точки уничтожаются огнем танковых орудий, противотанковых комплексов и огнем вооружения БТР», — цитирует «Интерфакс» сообщение Минобороны РФ. После подавления огневых точек российские морские пехотинцы занимают позиции и укрепленные опорные пункты ВСУ, отметили в ведомстве.

Также Минобороны опубликовало кадры боевой работы экипажей танков Т-80БВ и бронетранспортеров БТР-82А морской пехоты РФ. «Экипажи танков Т-80БВ и бронетранспортеров БТР-82А морской пехоты в ходе проведения СВО продолжают боевую работу по уничтожению огневых точек и укрепленных позиций ВСУ и националистических батальонов», — пояснили в Минобороны.

Отмечается, что танкисты, подавляя огневые средства опорных пунктов ВСУ, используют сложный тактический элемент — «фланговую стрельбу» в движении из танкового вооружения и скорострельных пушек БТР. «Стрельба по противнику ведется, когда боевая машина находится в движении, что повышает выживаемость техники на поле боя», — подчеркивается в пресс-релизе, опубликованном на сайте министерства.

В ЛНР состоялся выпуск специалистов инженерных войск народной милиции, прошедших обучение под руководством российских инструкторов, рассказали также в оборонном ведомстве. «В рамках программы обучения военные инженеры ЛНР освоили поиск, обнаружение и идентификацию мин, снарядов и их комплектующих в обстановке, максимально приближенной к боевой», — указывается в сообщении Минобороны. Уточняется, что выпускники изучали современное специальное оборудование инженерных войск, в том числе искатель неконтактных взрывных устройств «Коршун», индукционные миноискатели ИМП-3, переносные искатели проводных линий.

Спецоперация России на Украине началась 24 февраля, после обращения ДНР и ЛНР к Москве за помощью. Президент РФ Владимир Путин назвал целями спецоперации денацификацию и демилитаризацию Украины, а также защиту мирного населения Донбасса.