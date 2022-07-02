«Нашу упаковку можно встретить от Камчатки до Калининграда»

Новости о том, что норвежский гигант Elopak, выпускающий упаковку Pure-Pak, а также шведский TetraPak покидают Россию, вызвали бурную реакцию на рынке. Между тем, в нашей стране есть компании, которые не просто могут импортозаместить зарубежных упаковщиков, но и давно уже производят качественные аналоги их продукции. От них сейчас зависит, будет ли молоко на столах россиян.

Компания МолоПак уже более 20 лет ведет свою производственную деятельность в подмосковном городе Чехов. В 2012 году она первой стала производить российскую асептическую упаковку. А сейчас предприятие вошло в тройку лидеров рынка по производству Pure-Pak с коротким сроком хранения. О том, как пришла идея создания уникального производства, и с чем сталкивается команда МолоПак в текущей экономической ситуации, «Эксперту» рассказал маркетолог компании Кирилл Молодцов.

— Расскажите немного про историю МолоПак?

— В начале 2000-х наш управляющий директор Тимур Гущин со своими партнерами занимались полиграфией. Они начали присматриваться к смежным направлениям и увидели, что именно сектор по упаковке имеет потенциал. В России не было такого рода отечественных представителей. Поэтому было решено, имея свой опыт в полиграфии, попробовать делать упаковку. И выбор пал именно на упаковку с гребешком Pure-Pak. За первые 10 лет компания выбилась в лидеры за счет того, что была на порядок выше конкурентов в качестве печати, а также использовала нестандартный маркетинговый подход. МолоПак одна из первых компаний, которая начала использовать зарубежный опыт: размещать социальные акции и развлекательный контент на упаковках. Таким образом, упаковка была не просто тарой для молока, но и служила каналом общения между производителем и потребителем. МолоПак этим и был интересен.

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— А что по поводу цены продукции?

— Тогда особо не было вопросов по поводу цены, как бы это ни звучало. Упаковка у МолоПак была одна из самых дорогих, что не мешало ей быть одним из лидеров. Люди были готовы платить за качество и сервис.

—А как ваше появление восприняли на рынке асептической упаковки?

— С сомнением и скепсисом. Первые годы были самыми тяжелыми. Продукция дорогая, ее нужно заказывать большими тиражами, и поэтому немногие хотели рисковать. Как себя поведет упаковка на полке после розлива — было неизвестно. Нужны были испытания. Упаковка должна простоять с продукцией минимум полгода. Первый год велись тесты, клиенты, которые все же решились сотрудничать, ждали результатов. Но как только пошли первые промышленные тиражи и появились довольные потребители, «сарафанное радио» сделало свое дело, и ситуация постепенно стала меняться. Конечно, у клиентов были сомнения относительно отечественного производителя. Иностранное всем по привычке казалось априори лучше. Тем более, в ситуации с оригинальной упаковкой TetraPak. Воспринимали нас сложно. При том, что все наши технологии и продукты полностью соответствуют международным стандартам. С каждым годом мы наращивали обороты, и вот результат — сейчас МолоПак многих молочных производителей спасает. Например, на российском рынке приостановил работу норвежский производитель упаковки Elopak. Остановка производства привела к дефициту упаковок для молока в объемах примерно 1,2 млрд упаковок в год. В связи с этим МолоПак взял на себя часть импортозамещения по упаковке Pure-Pak. Это позволяет покрыть некоторую часть дефицита упаковок для молока.

— Правильно я понимаю, что первоначально цели заняться импортозамещением не было?

— Нет, когда компания создавалась, даже риторики такой не велось. Просто это был интересный проект, который решили реализовать в России. Чистая экономика — на любом развивающемся рынке должна быть конкуренция. И МолоПак просто был локальным игроком, который предлагал свои преимущества. С каждым годом нас выбирало все большее количество предприятий.

— Давайте вернемся к текущей ситуации. Очевидно, что она непростая для всех отраслей промышленности. Как идет работа на вашем производстве сегодня? Как ваша команда ощущает себя в психологическом плане из-за хоть и косвенного, но имеющегося санкционного давления?

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— На производстве всегда было повышенное внимание ко всем работам и процедурам. Но сейчас пришло осознание, что на компании лежит большая ответственность. Мы регулярно проводим собрания, доносим информацию до каждого участника в производственной цепочке: от менеджера, который общается с клиентами, до каждого работника на производстве. Все понимают, что они едины в этом механизме. Есть осознание, что только при слаженной работе будет результат. Если каждый на своем этапе не выполнит работу на 100%, то получается, что мы просто потратили лишний час работы машины, которая могла обеспечить очередного молочника упаковкой. Если взять всю производственную цепочку поставок, то по факту, если у кого-то на столе не будет пачки молока, или она подорожает, то мы отчасти тоже будем ответственны за это. Мы всегда гордились, зная, что нашу упаковку можно встретить от Камчатки до Калининграда. Кроме того, повысился контроль за расходом «драгоценных» материалов и времени. Если раньше мы могли позволить потратить больше времени на «приладку» макета, понимали, что у нас есть запас, подушка безопасности по материалам, то сейчас осознание, что каждый метр картона на счету. Чувство бережливости начало превалировать. И это перешло в тенденцию: компания начала набирать больше людей, увеличилось количество смен. Если в какие-то месяцы у нас не было ночных смен, то сейчас практически на каждой машине смена и дневная, и ночная. Оборудование в работе 24/7 без выходных. Именно поэтому мы набираем новых работников. Но к сожалению, не так легко найти узкопрофильных специалистов — тех же печатников — которые быстро обучатся.

— А сколько всего у вас людей сейчас работает?

— Около 120-130 человек. Но мы планируем увеличить штат до 300 сотрудников через год, когда откроется новая производственная площадка по соседству с нынешней.

— Это, конечно же, меньше, чем на заводах TetraPak?

— Конечно, в несколько раз. У них другое количество, другие скорости. Сложно даже сравнивать нас, локальную компанию, с мировым гигантом. Кроме того, TetraPak имела поддержку головного офиса, поэтому с ней сложно конкурировать. Мы внутри страны на самообеспечении и, наверное, поэтому у нас больше свободы принимать оперативные решения.

— А вообще разница в том, что производите вы с тем, что выпускает TetrаPak, есть?

— По необходимым характеристиками упаковки, можно сказать, что нет, и это важный момент. Потому что именно то назначение упаковки, которого от нее все ждут, а именно — взаимозаменяемость, есть. Самая главная проблема решается: наша упаковка без проблем разливается на том же оборудовании TetraPak, и никаких сложностей это не вызывает.

— Почему на рынке тогда так активно продвигалась тема, что аналога TetraPak в России нет?

— Не понимаю и не могу дать каких-то однозначных комментариев, потому что мы и сами в недоумении. Нас давно знают и «наверху» тоже. Но нужно быть честными, 80% асептического рынка — это TetraPak. Поэтому мы, наверное, сравнительно маленькая компания в масштабах России, чтобы кто-то об этом вспомнил. Я думаю, что должно пройти время. Кроме того, визуально, если не приглядываться, довольно сложно определить, кто именно произвел упаковку. Упаковка и упаковка. И все привыкли, что это TetraPak. Тут можно вспомнить, сколько у нас производителей памперсов, но ведь именно название бренда Pampers стал нарицательным. А их на самом деле сотни, есть российские аналоги, просто немногие об этом знают.

— И вновь мы возвращаемся к мифу, что все российское хуже...

— Есть такая тенденция, она была всегда. Это конечно, другая тема для разговора, но, да, всегда присутствует что-то психологическое, некая предвзятость к отечественному.

— Есть еще один спорный тезис, о том, что упаковки типа Pure-Pak и, так называемые, «тетрапаки» больше используются именно в Центральной части России и в крупных городах, тогда как в регионах они не слишком распространены. Так ли это?

— Не совсем так. Можно сказать, так, что в регионах превалирует пленка. Но и Pure-Pak, и асептика широко распространены по всей России. Одно из основных преимуществ асептической упаковки — это возможность расширить свою зону влияния. Упаковка позволяет довезти продукцию без дополнительного охлаждения в любой регион страны. И продукция не испортится. И ровно также и у нас есть клиенты, наверное, практически в каждом регионе России. Например, на Южном Сахалине разливают и в асептическую упаковку, и в Pure-Pak с более коротким сроком хранения. Просто, может быть, ее на рынке меньше. Да, все больше видят бутылку ПЭТ, потому что за последний год полиэтиленгликольтерефталат потеснил картонную упаковку, так как стал дешевле. Картонная упаковка — это комбинированный и дорогой материал. Но мы всегда настаивали на том, что картонная коробка — это экологичный продукт. Однако для многих экологичность отходит на второй план, когда встает вопрос кошелька.

— Раз мы затронули тему материала, расскажите, у вас есть трудности с сырьем и оборудованием в связи с введением санкций?

— Для решения вопросов с оборудованием выход только в ремонте или заказах аналогов в Китае. Оно импортное. А по поводу сырья — мы подходим к тому, используем практически все только российское. Для изготовления Pure-Pak, например, берется картон и полиэтилен отечественного производства. Риски связаны лишь с внутренним полиэтиленом для асептической упаковки, специальным адгезивом, который контактирует с продуктом. Но и этот вопрос обещают решить уже в самое ближайшее время.