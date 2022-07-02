«Фонд фондов»: эта история началась много лет назад

Объединение социальных фондов довольно старая идея. Впервые она стала обсуждаться Минфином России в начале 2000-х годов, когда на смену страховым взносам в социальные фонды пришёл единый социальный налог. В этот период был ликвидирован один из четырёх государственных внебюджетных фондов - Фонд занятости, из которого выплачивались страховые пособия по безработице.

Аргументы были предельно простые — необходимо перевести все доходы по страховым взносам в федеральный бюджет, а далее из него осуществлять расходы по назначению через профильные министерства. Это должно было усилить государственный контроль за расходованием средств , которые собираются по налоговому принципу. Кроме того, Пенсионный фонд в этот период стал выполнять функции «социального казначейства» по выплатам пенсий и пособий, которые устанавливались социальным законодательством и финансировались в силу закона из федерального бюджета.

Реализовать эту идею в тот период оказалось невозможным в силу ряда объективных причин. Во-первых, фонды имели разные системы учета страховых взносов, что приводило к тому, что работодатели подавали отчеты о страховых отчислениях от фонда оплаты труда в каждый конкретный фонд. Во-вторых, фонды по разному осуществляли выплаты страховых возмещений. Например, ПФР осуществлял прямые выплаты пенсий на личные счета граждан, либо посредством Почты России, а ФСС такие выплаты по больничным не производил (предприятия сами выплачивали больничные в размере осуществленных страховых взносов, а при превышении этой суммы обращались за возмещением в ФСС). В-третьих, учет права на страховые выплаты также имел разную базу, а большинство документов для расчета размера пенсий, больничных, возмещения затрат на медицинскую реабилитацию приходило в ПФР и ФСС в бумажном виде. Это требовало большого объема ручной работы, да и разветвленной сети отделений социальных фондов, для обеспечения возможности получения услуг населением и организациями.

Для того чтобы идея объединения ПФР и ФСС стала реальной, потребовалось реализовать несколько проектов в рамках разных направлений. К 2005 году был окончательно завершен переход к СНИЛС, а к 2010 году удалось практически полностью оцифровать информацию о трудовом стаже. Таким образом именно ПФР стал основным «владельцем» информации о работающих гражданах. В этот же период началась работа по созданию межведомственного электронного документооборота, что позволило сократить ручной характер обработки данных, которые поступали, например, из налоговой службы, архивов, систем учета МВД и ЗАГС.

Начиная с 2012 года активно стала развиваться система электронного учета больных в здравоохранении, что позволило провести ряд экспериментов с передачей информации о больничных листах сразу из медицинских учреждений в отделения ФСС, а с 2022 года перейти на систему прямых выплат больничных, минуя бухгалтерии организаций. По сути, это повторило технологию прямых выплат застрахованным ПФР. Данный переход сформировал предпосылки для сокращения ручной обработки данных, снизил потребность осуществлять обмен информацией по сверке произведенных расходов предприятий по больничным листам, а значит и сократить потребность в персонале.

С 1 января 2017 года произошла передача налоговой службе сбора страховых взносов во внебюджетные фонды, что также позволило всем социальным фондам передать на «аутсорсинг» типичные функции.

Новый этап развития системы функционирования социальных фондов — объединение ПФР и ФСС — предполагает, что и дальше система оказания услуг по выплате страховых пенсий и пособий будет вестись в режиме одного окна и этим окном становится ПФР, как обладатель максимального количества клиентов и огромного опыта проведения массовых и разноплановых выплат.

При ответе на вопрос — «а зачем это нужно?», необходимо исходить из интересов прежде всего клиентов внебюджетных фондов. Во-первых, не надо бегать с документами по разным инстанциям. В-вторых, появляется один оператор, который «ведет» работника и в период его активной трудовой деятельности, и в период его нетрудоспособности. В-третьих, работодателям теперь предстоит сдавать в два раза меньше отчетности. Кроме того, есть и сугубо меркантильные выгоды: сокращение операционных расходов на ведение дел двумя фондами. Например, объединение позволит полностью уже на первом этапе отказаться от использования зданий отделений ФСС, сократить расходы на административный персонал, а в дальнейшем начать сокращение расходов на содержание отделений ПФР. Объединение также будет способствовать сокращению в потребности резервных средств на покрытие кассовых разрывов, а в дальнейшем — обсуждению вопроса об оптимизации страховых взносов.

С организационной точки зрения, новый формат объединенного социального фонда позволит усилить влияние на его работу объединений работодателей и профсоюзов, поскольку назначение председателя будет осуществляться по представлению кандидатур от стороны включаещего их представителей коллективного органа.