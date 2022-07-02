Российские военные сообщили, что силы ВСУ несут серьезные потери на всех направлениях

Украинская сторона несет значительные потери на всех направлениях, сообщили в Министерстве обороны РФ.

«Противник несет значительные потери на всех направлениях. В районах населенных пунктов Верхнекаменка и Золотаревка три батальона 10-й горно-штурмовой и 72-й механизированной бригад, только за сутки боев потеряли более 50 процентов личного состава», — заявил в ходе брифинга официальный представитель Минобороны РФ, генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

По его словам, в районе населенного пункта Артемовск высокоточным оружием ВКС нанесен удар по пункту временного размещения 1-го батальона 30-й механизированной бригады. «Уничтожено до 120-ти украинских военнослужащих и около 15-ти единиц военной техники», — рассказал представитель ведомства.

По данным генерал-лейтенанта, ударами российской авиации поражено временное хранилище вооружения и военной техники 10-й горно-штурмовой бригады, располагавшееся на территории тракторного завода в Харькове. «Уничтожены до 30 человек личного состава и 10 единиц бронетанковой и автомобильной техники», — заявил Конашенков.

Также он рассказал, что российская авиация нанесла удары по складам боеприпасов в Запорожской области и Николаеве. «Вооруженные Силы Российской Федерации продолжают наносить удары по военным объектам на территории Украины. Высокоточным оружием ВКС России за сутки уничтожены пять пунктов управления ВСУ в районах Артемовск и Часов Яр Донецкой народной республики, Первомайское, Зеленый Гай и Бармашово Николаевской области, три склада с боеприпасами в районах населенных пунктов Шевченково и Новогригоровка Запорожской области, а также живая сила и военная техника ВСУ в 32-х районах», — сообщил официальный представитель Минобороны РФ.

Он добавил, что оперативно-тактическая и армейская авиация, ракетные войска и артиллерия поразили 39 пунктов управления ВСУ, два склада боеприпасов в районе Николаева, а также 302 скопления живой силы и военной техники. В рамках контрбатарейной борьбы поражено четыре взвода реактивных систем залпового огня в районах Новолуганское, Желанное, Бердычи и Воздвиженка, с которых украинские военные обстреливали населенные пункты ДНР.

Кроме того, сообщается об уничтожении под Николаевом украинского истребителя МиГ-29.

По данным Минобороны, всего с начала спецоперации уничтожено 227 украинских самолетов, 134 вертолета, 1 430 беспилотника, 353 зенитных ракетных комплекса, 3 886 танков и других бронемашин, 702 боевые машины реактивной системы залпового огня, 3 073 орудия полевой артиллерии и минометов, 3 954 единицы специальной военной автотехники.

Ранее российскоге оборонное ведомство опубликовало кадры боевой работы экипажей танков Т-80БВ и бронетранспортеров БТР-82А морской пехоты РФ, а также рассказало о наступлении морских пехотинцев в Луганской Народной Республике.