Самыми популярными в июле городами у российских туристов стали Сочи, Ереван и Стамбул

В июле больше всего российских туристов, решивших отправиться отдыхать за рубеж, выбрали Ереван.

Об этом пишет ТАСС со ссылкой на исследование Aviasales.

«Ереван занял седьмое место в рейтинге самых бронируемых направлений на июль — 2,9% всех купленных авиабилетов через Aviasales приходится на столицу Армении. Средний чек на авиабилеты туда — обратно на одного человека в Ереван в июле — 26 тыс. 054 рублей», — приводит агентство сообщение пресс-службы сервиса. Уточняется, что средний чек на перелет из РФ в Ереван в июле 2021 года составлял 20 тыс. рублей.

Также популярностью у россиян, судя по количеству купленных авиабилетов по этим направлениям, в настоящий момент пользуются Стамбул и Анталья.

Билет в Стамбул в июле 2022 года стоит почти 40 тыс. рублей против 24,8 тыс. годом ранее, в Анталью — более 44 тыс. рублей (против 23,2 тыс. рублей в 2021-м).

Среди внутренних направлений наибольший интерес для российских туристов традиционно представляет из себя Сочи — на этот город пришлось 17% от всех приобретенных через агрегатор билетов. Отмечается, что средняя стоимость авиабилета в одну сторону в 2022 году составила 16,4 тыс. рублей против 13,5 тыс. в прошлом.

В топ-10 наиболее популярных направлений вошли также Санкт-Петербург, Москва, Калининград и Махачкала, а также Минводы и Казань, передает агентство.

Ранее «Эксперт» писал о самых бюджетных вариантах для отдыха в России этим летом. В лидеры по доступности для туристов попали Москва, Казань, Санкт-Петербург и Калининград. «Самым выгодным туристическим направлением для россиян этим летом оказалась Москва. В среднем турист потратит на поездку в столицу около 28 тысяч рублей. Вторую позицию занимает казанское направление. Путешествие туда летом обойдется немного дороже – 38 тысяч рублей. В Санкт-Петербург ездят чаще всего, но при этом и цена уже выше – более 41 тысячи рублей», — сообщили агентству «РИА Новости» в сервисе Travelata. Калининградская область вышла на четвертое место по доступности, средняя цена поездки туда составляет около 44 тыс. рублей. Замыкают пятерку бюджетных направлений Кавказские Минеральные Воды со средней ценой тура в 53 тыс. рублей.