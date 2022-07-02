Шкаф: как не разочароваться в покупке

Купить шкаф от белорусской компании Пинскдрев можно в интернет-магазине онлайн. В каталоге в широком ассортименте представлены модели высокого качества по приятной стоимости. При создании каждого предмета традиции мебельного искусства сочетаются с современными технологиями, и выполняются в актуальном дизайне.
Какой шкаф выбрать
Шкафы представлены несколькими группами:
- для книг;
- для одежды;
- шкафы-купе;
- витрины;
- стеллажи;
- комбинированные модели.
В зависимости от назначения, каждый вид шкафа имеет свои особенности. Для книг - с дверцами и полками, для одежды – с ящиками, крючками, и возможностью размещения тремпелей.
Коллекции и памятные экспонаты удобно располагать в шкафах-витринах, чтобы содержимое оставалось на виду. Самый функциональный вариант – комбинированные шкафы, в которых находится несколько отеков для хранения, с разным функционалом.
При выборе важно учитывать следующие параметры:
- соответствие стилю помещения и цветовой гамме;
- габариты;
- назначение;
- для какой комнаты предназначен шкаф;
- наличие/отсутствие дверей, их количество;
- материал изготовления;
- внутренняя комплектация;
- вместимость.
Совет! Если необходимо несколько шкафов для одного помещения, заказывать их желательно одновременно в одном стилистическом решении.
Преимущества покупки шкафов от Пинскдрев
Пинскдрев – крупный белорусский холдинг, который занимается производством мягкой и корпусной мебели. Наличие собственных мощностей по деревообработке позволяет контролировать качество на всех этапах производства.
В числе основных преимуществ приобретения шкафов Пинскдрев в интернет-магазине:
- большой ассортимент товаров;
- использование натуральных материалов;
- актуальный дизайн;
- высокое качество сборки;
- экологичность;
- современный дизайн;
- удобно организованный каталог с возможностью сортировки и задания фильтров;
- возможность подбора нескольких предметов интерьера в одном стиле;
- доставка и сборка мебели;
- гарантия качества.
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