Шкаф: как не разочароваться в покупке

Купить шкаф от белорусской компании Пинскдрев можно в интернет-магазине онлайн. В каталоге в широком ассортименте представлены модели высокого качества по приятной стоимости. При создании каждого предмета традиции мебельного искусства сочетаются с современными технологиями, и выполняются в актуальном дизайне.

Какой шкаф выбрать

Шкафы представлены несколькими группами:

для книг;

для одежды;

шкафы-купе;

витрины;

стеллажи;

комбинированные модели.

В зависимости от назначения, каждый вид шкафа имеет свои особенности. Для книг - с дверцами и полками, для одежды – с ящиками, крючками, и возможностью размещения тремпелей.

Коллекции и памятные экспонаты удобно располагать в шкафах-витринах, чтобы содержимое оставалось на виду. Самый функциональный вариант – комбинированные шкафы, в которых находится несколько отеков для хранения, с разным функционалом.

При выборе важно учитывать следующие параметры:

соответствие стилю помещения и цветовой гамме;

габариты;

назначение;

для какой комнаты предназначен шкаф;

наличие/отсутствие дверей, их количество;

материал изготовления;

внутренняя комплектация;

вместимость.

Совет! Если необходимо несколько шкафов для одного помещения, заказывать их желательно одновременно в одном стилистическом решении.

Преимущества покупки шкафов от Пинскдрев

Пинскдрев – крупный белорусский холдинг, который занимается производством мягкой и корпусной мебели. Наличие собственных мощностей по деревообработке позволяет контролировать качество на всех этапах производства.

В числе основных преимуществ приобретения шкафов Пинскдрев в интернет-магазине:

большой ассортимент товаров;

использование натуральных материалов;

актуальный дизайн;

высокое качество сборки;

экологичность;

современный дизайн;

удобно организованный каталог с возможностью сортировки и задания фильтров;

возможность подбора нескольких предметов интерьера в одном стиле;

доставка и сборка мебели;

гарантия качества.

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