Шкаф: как не разочароваться в покупке

2 июля 2022, 15:15

Шкаф – функциональный предмет интерьера, который не утрачивает своей актуальности. Современные модели от Пинскдрев практичны и очень красивы. Они позволяют хранить вещи упорядоченно и аккуратно.

Купить шкаф от белорусской компании Пинскдрев можно в интернет-магазине онлайн. В каталоге в широком ассортименте представлены модели высокого качества по приятной стоимости. При создании каждого предмета традиции мебельного искусства сочетаются с современными технологиями, и выполняются в актуальном дизайне.

Какой шкаф выбрать

Шкафы представлены несколькими группами:

  • для книг;
  • для одежды;
  • шкафы-купе;
  • витрины;
  • стеллажи;
  • комбинированные модели.

В зависимости от назначения, каждый вид шкафа имеет свои особенности. Для книг - с дверцами и полками, для одежды – с ящиками, крючками, и возможностью размещения тремпелей.

Коллекции и памятные экспонаты удобно располагать в шкафах-витринах, чтобы содержимое оставалось на виду. Самый функциональный вариант – комбинированные шкафы, в которых находится несколько отеков для хранения, с разным функционалом.

При выборе важно учитывать следующие параметры:

  • соответствие стилю помещения и цветовой гамме;
  • габариты;
  • назначение;
  • для какой комнаты предназначен шкаф;
  • наличие/отсутствие дверей, их количество;
  • материал изготовления;
  • внутренняя комплектация;
  • вместимость.

Совет! Если необходимо несколько шкафов для одного помещения, заказывать их желательно одновременно в одном стилистическом решении.

Преимущества покупки шкафов от Пинскдрев

Пинскдрев – крупный белорусский холдинг, который занимается производством мягкой и корпусной мебели. Наличие собственных мощностей по деревообработке позволяет контролировать качество на всех этапах производства.

В числе основных преимуществ приобретения шкафов Пинскдрев в интернет-магазине:

  • большой ассортимент товаров;
  • использование натуральных материалов;
  • актуальный дизайн;
  • высокое качество сборки;
  • экологичность;
  • современный дизайн;
  • удобно организованный каталог с возможностью сортировки и задания фильтров;
  • возможность подбора нескольких предметов интерьера в одном стиле;
  • доставка и сборка мебели;
  • гарантия качества.

Купить шкаф от Пинскдрев можно онлайн, воспользовавшись услугами интернет-магазина. Телефоны для получения дополнительной информации указаны на сайте.