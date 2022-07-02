Создавший Чебурашку режиссер Леонид Шварцман скончался на 102-м году жизни

Российский режиссер-мультипликатор, художник анимационного кино Леонид Шварцман скончался на 102-м году жизни.

Об этом пишет «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу студии «Союзмультфильм».

«Леонид Аронович скончался», — рассказали в студии.

Леонид Шварцман родился 30 августа 1920 года в Минске, в 1941-м окончил школу при Институте живописи, скульптуры и архитектуры, был призван в армию. С 1948 года работал на киностудии «Союзмультфильм»; в 1951-м он окончил ВГИК, получив дипломом художника-постановщика мультфильмов, затем был художником-постановщиком в соавторстве с Александром Винокуровым. С 1963 года Шварцман начал работать самостоятельно, с 1975 года — в качестве режиссера.

В числе работ Леонида Шварцмана — мультфильмы «Аленький цветочек», «Котенок по имени Гав», «38 попугаев», «Золотая антилопа», «Осторожно, обезьянки!» и многие другие картины.

В 1969 году Шварцман принимал участие в создании визуального образа Чебурашки для мультфильма Романа Качанова «Крокодил Гена».