Страхование ипотеки: как сэкономить на услуге

Те, кто хотя бы раз брал ипотеку, знают: страхование ипотеки является обязательным условием ее получения. Рассказываем о сервисе, который поможет значительно сэкономить, но при этом приобрести страховой полис в страховой компании, которая одобрена вашим банком.

Особенности страхования ипотеки

ЕГРН.Реестр – Страхование ипотеки – это сервис, который объединяет на одной интернет-площадке десятки страховых компаний. По сути, это агрегатор, на котором зарегистрированы разные страховые компании, имеющие аккредитации в крупнейших банках страны.

Это позволяет купить ипотечную страховку, отсортировав предложения по необходимым вам параметрам:

банку, в котором одобрена ипотека;

составу ипотеки: можно выбрать отдельно страхование жизни и здоровья или недвижимости, а можно взять пакет, в котором они объединены;

стоимости.

Это не только просто и быстро (электронный полис придет к вам на почту через 5 минут после оплаты), но и выгодно.

Расчет стоимости страхования ипотеки

Воспользовавшись калькулятором, вы легко и просто произведете расчет стоимости ипотеки. Для этого выберите необходимые параметры: банк, сумму ипотечного кредита (или его остаток), а также вашу дату рождения и пол. В меню слева выберите требуемый вид полиса в зависимости от того, страхуете ли вы только квартиру, жизнь заемщика или все вместе. калькулятор учтет даже дополнительные сведения: например, если в доме деревянные перекрытия и т.п.

Как сэкономить на страховании

Допустим, стоимость квартиры в ипотеку составила 4,5 млн. Первоначальный взнос составил 10%, процентная ставка – 11,4%. Срок – 30 лет. Ежемесячный платеж 39 798, 08 ₽.

Стоимость страховки при этом может варьироваться от 11 530,35 ₽ до 18 458,50 ₽. Конечно, год от года она будет понемногу уменьшаться, но в целом за 30 лет придется заплатить порядка 553 740 тысяч. При этом, если платить страховку по наиболее выгодному варианту, то на ее оплату уйдет около 346 тысяч.

Стоит помнить, при отказе от страхования банки, как правило, могут повысить процентную ставку по ипотеке на 1-2% (это условие прописано в договоре на ипотеку). Поэтому сэкономить путем отказа не получится. Соответственно, нужны законные способы, которые могли бы и сохранить страховку, и сделать ее менее дорогой. Сервис ЕГРН.Реестр – Страхование ипотеки позволяет сделать это наиболее выгодным и комфортным способом.