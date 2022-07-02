Цанги ER для фрезерных патронов: особенности и принцип работы

2 июля 2022, 14:59

Цанги ER – наиболее востребованный и распространенный тип станочной оснастки. Цанга выполнен по стандарту DIN 6499 B и представляет собой зажимной патрон со сквозным отверстием.

Оснастка используется для зажима фрез и другого металлорежущего инструмента с цилиндрическим хвостовиком в цанговом патроне. Применяют патроны ER для токарных, сверлильных, фрезерных и других типов станков.

Принцип работы и назначение

Цанги применяют для надежной фиксации инструмента в станке. Оснастка гарантирует, что режущий инструмент будет закреплен прочно, без смещения по оси.

Зажимные патроны ER подходят для работы с концевыми фрезами и другим инструментом с с/х хвостовиком. Отлично показывают себя при работе при высоких оборотах вращения и при невысокой нагрузке.

Качество готовой цанги зависит от ее концентричности: максимального отклонения зафиксированного инструмента при вылете в 3 диаметра. Чем выше показатель концентричности, тем выше будет точность обработки и меньше отклонение. Концентричность цанг ER составляет 0,010 мм, у высокоточных и прецизионных меньше или равно 0,008 мм. Твердость составляет 44-48 HRC.

Зажимной патрон затягивают в станке специальной гайкой (тип A, UM или мини-гайка) с помощью соответствующего ключа.

Преимущества цанг ER

  • Отличаются меньшим биением по сравнению с другими типами цанг;
  • Обладают длительным сроком службы, повышают срок службы металлорежущего инструмента;
  • Являются бюджетными по цене;
  • Обеспечивают высокую статическую или модальную жесткость при чистовой обработке;
  • Обеспечивают высокую динамическую жесткость при черновой обработке/

Как правильно установить цангу ER в станке

Важный момент: некорректная установка может привести к поломке патрона, инструмента или всего станка. При установке сначала вставьте цангу в гайку, и лишь после монтируйте ее в патрон.

Инструкция по установке:

  1. Заведите цангу канавкой за буртик в отверстии гайки.
  2. Нажмите в направлении стрелки, пока не услышите щелчок.
  3. Вставьте инструмент не менее, чем на 2/3 длины и закрутите гайку в патрон.

При установке важно учесть, чтобы хвостовик инструмента не проскальзывал во время обработки деталей, не вдавливался и не выпадал из патрона.

Рекомендации по повышению эффективности цанг ER:

  • Если режущий инструмент в станке часто ломается, замените цангу на новую, т.к. старая явно выработана и ее биение слишком сильное. В некоторых случаях может помочь замена гайки.
  • Цанга должна быть чистой. Внутри не должна застревать стружка, не должно быть остатков СОЖ. Это может увеличить биение. Обезжиривайте патрон перед каждой установкой.
  • Не устанавливайте новую цангу ER без предварительного обезжиривания. Новая деталь покрыта защитной смазкой или космолином.
  • Используйте гайку с шариковым подшипником. Это позволит повысить производительность на 14%.

Материал подготовлен компанией MCTOOL https://mctool.ru/