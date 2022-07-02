Цанги ER для фрезерных патронов: особенности и принцип работы

Оснастка используется для зажима фрез и другого металлорежущего инструмента с цилиндрическим хвостовиком в цанговом патроне. Применяют патроны ER для токарных, сверлильных, фрезерных и других типов станков.

Принцип работы и назначение

Цанги применяют для надежной фиксации инструмента в станке. Оснастка гарантирует, что режущий инструмент будет закреплен прочно, без смещения по оси.

Зажимные патроны ER подходят для работы с концевыми фрезами и другим инструментом с с/х хвостовиком. Отлично показывают себя при работе при высоких оборотах вращения и при невысокой нагрузке.

Качество готовой цанги зависит от ее концентричности: максимального отклонения зафиксированного инструмента при вылете в 3 диаметра. Чем выше показатель концентричности, тем выше будет точность обработки и меньше отклонение. Концентричность цанг ER составляет 0,010 мм, у высокоточных и прецизионных меньше или равно 0,008 мм. Твердость составляет 44-48 HRC.

Зажимной патрон затягивают в станке специальной гайкой (тип A, UM или мини-гайка) с помощью соответствующего ключа.

Преимущества цанг ER

Отличаются меньшим биением по сравнению с другими типами цанг;

Обладают длительным сроком службы, повышают срок службы металлорежущего инструмента;

Являются бюджетными по цене;

Обеспечивают высокую статическую или модальную жесткость при чистовой обработке;

Обеспечивают высокую динамическую жесткость при черновой обработке/

Как правильно установить цангу ER в станке

Важный момент: некорректная установка может привести к поломке патрона, инструмента или всего станка. При установке сначала вставьте цангу в гайку, и лишь после монтируйте ее в патрон.

Инструкция по установке:

Заведите цангу канавкой за буртик в отверстии гайки. Нажмите в направлении стрелки, пока не услышите щелчок. Вставьте инструмент не менее, чем на 2/3 длины и закрутите гайку в патрон.

При установке важно учесть, чтобы хвостовик инструмента не проскальзывал во время обработки деталей, не вдавливался и не выпадал из патрона.

Рекомендации по повышению эффективности цанг ER:

Если режущий инструмент в станке часто ломается, замените цангу на новую, т.к. старая явно выработана и ее биение слишком сильное. В некоторых случаях может помочь замена гайки.

Цанга должна быть чистой. Внутри не должна застревать стружка, не должно быть остатков СОЖ. Это может увеличить биение. Обезжиривайте патрон перед каждой установкой.

Не устанавливайте новую цангу ER без предварительного обезжиривания. Новая деталь покрыта защитной смазкой или космолином.

Используйте гайку с шариковым подшипником. Это позволит повысить производительность на 14%.

Материал подготовлен компанией MCTOOL https://mctool.ru/