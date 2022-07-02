В США запустили ракету-носитель с двигателем РД-180 «Энергомаша»

Американская компания United Launch Alliance запустила ракету-носитель Atlas 5 с двумя спутниками в интересах Космических сил США.

Изначально запуск должен был состояться в четверг, 30 июня, однако из-за непогоды его решили отложить. Носитель, первая ступень которого оснащена российским двигателем РД-180 разработки НПО «Энергомаш» (входит в госкорпорацию «Роскосмос»), стартовал с космодрома на мысе Канаверал, штат Флорида, в 19:15 по времени восточного побережья США (02:15 мск 2 июля), передает ТАСС.

Сообщается, что на борту ракеты находятся два аппарата, один из которых — спутник WFOV — оснащен инфракрасным сенсором; он позволяет военным получать изображение участков поля боя высокого качества.

Предназначение второго спутника — USSF-12 Ring — засекречено. На сайте United Launch Alliance (ULA) указывается, что он нужен «для демонстрации технологий будущего».

Оба аппарата будут находиться на геостационарной орбите на высоте около 36 тыс. км над экватором.

Ранее «Эксперт» писал о том, что, по утверждению главы «Роскосмоса» Дмитрия Рогозина, у США в результате ответных санкций РФ осталось четыре российских двигателя РД-181.

В начале марта Рогозин сообщил, что «Роскосмос» в качестве ответа на санкции Запада приостанавливает экспорт ракетных двигателей в США и прекращает техобслуживание уже поставленных РД-180.

Российские РД-180 используются компанией ULA в ракете-носителе Atlas 5, а также компанией Orbital ATK в ракете Antares, при помощи которой на Международную космическую станцию отправляются грузовые корабли Cygnus. По словам Дмитрия Рогозина, в 2022–2024 годах планировалось дополнительно поставить 12 двигателей РД-181, велись также переговоры о поставке двигателей РД-181М с улучшенными характеристиками.

Конгресс США не раз призывал руководство страны отказаться от использования российской техники. Однако, по признанию самих же конгрессменов, заменить российские агрегаты вряд ли удастся до 2024 года, в том числе из-за дороговизны американского аналога.

В «Роскосмосе» считают, что американские власти могут обратиться к Москве с просьбой о возобновлении поставок двигателей.