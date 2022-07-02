В столице объявили «оранжевый» уровень погодной опасности из-за жары

«Оранжевый» уровень погодной опасности установлен в Москве на 3 июля в связи с высокой температурой.

Как сообщается на сайте Гидрометцентра, в воскресенье днем столбики термометров поднимутся до плюс 30-32 градусов. «Очень высокая температура. Период предупреждения с 10:00 3 июля до 18:00 3 июля. Местами до 30-32 градусов», — указывается в сообщении.

Как заявила ведущий специалист агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова, жаркая погода, которая установилась в эти выходные в столичном регионе, не должна негативно сказаться на самочувствии граждан, особенно тех, кто решил провести субботу и воскресенье за городом. «Сохранится северо-западный ветер, что сделает отдых на природе очень комфортным, жара не будет ощущаться так сильно, как в городе», — цитирует Позднякову «Москва 24».

По словам специалиста, в начале июля погоду будет определять южный циклон, который может принести значительное количество осадков. «Потом уже в тылу вот этого циклона к нам будет поступать умеренно теплый воздух», — сказала метеоролог. Она отметила, что сильной жары в июле пока что не ожидается, за исключением самых первых чисел; температура не будет достигать 30-градусной отметки, оставаясь в пределах 20-25 градусов.

Синоптики прогнозировали, лето 2022 года в Москве будет теплее предыдущего. По данным ведущего специалиста центра погоды «Фобос» Михаила Леуса, в июле превышение нормы составит 1,5 градуса.

Ранее «оранжевый» уровень опасности из-за жары в столице объявляли 26 июня.