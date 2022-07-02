ВОЗ сообщила о резком росте заболеваемости оспой обезьян в странах Европы

За последние две недели в государствах Европы в три раза увеличилось число случаев заражений оспой обезьян.

Об этом рассказал директор Европейского регионального бюро ВОЗ Ханс Клюге, передает Associated Press. Клюге призвал европейские страны прилагать больше усилий для противодействия болезни.

Согласно данным Центров по контролю и профилактике заболеваний США (CDC), в 51 стране мира сейчас выявлено более пяти тысяч случаев заражений инфекцией. Число случаев оспы обезьян в Европе составляет около 90% от общего числа, при этом заболевание выявили в 31 европейском государстве, уточнил Клюге. Глава Европейского регионального бюро ВОЗ отметил, что 99% заболевших — мужчины.

В России случаев заражения в настоящий момент не зафиксировано, однако, как сообщила в интервью «РИА Новости представитель ВОЗ в РФ Мелита Вуйнович, риск завоза оспы обезьян в РФ считается высоким. Организация рекомендует всем странам, где есть инфицированные, предотвратить распространение болезни. «По оценкам ВОЗ, на региональном уровне риск считается высоким в Европейском регионе ВОЗ из-за сообщений о географически широко распространенной вспышке, охватившей несколько новых затронутых стран, а также несколько нетипичной клинической картины случаев», — сказала Вуйнович.

Ранее «Эксперт» сообщал, что по словам директора Центра имени Гамалеи Александра Гинцбурга, возникновение вариантов вируса оспы обезьян с повышенной способностью вызывать заболевание у человека возможно в случае массового распространения инфекции.

Оспа обезьян — редкое вирусное зоонозное заболевание, которое передается от животного человеку. Впервые была выделена в 1958 году от больных обезьян. Исследования показывают, что вирус оспы обезьян в антигенном отношении более сходен с вирусом натуральной оспы, нежели с вирусами вакцины и коровьей оспы. Раньше заболевания фиксировалось в основном в Африке, также были случаи заражения в США. Несмотря на то, что вирус оспы обезьян может привести к тяжёлому заболеванию, летальность этого недуга составляет от 1% до 10%.