Акции дня: бумаги «Россетей» отыгрывают слияние

В лидеры торгов вышли бумаги электросетевой компании «Россети» по итогам торгов на Мосбирже в среду, 20 июля. За сессию бумаги подорожали на +7,39% до 0,7582 рублей за штуку.

Акции «Россетей» стали интересны трейдерам после новостей о слиянии компании с другой крупной энергетической компанией «ФСК ЕЭС» (которые также выросли по итогам сессии, на +3,73% до 0,10118 рублей за акцию). Консолидация может привести к появлению на рынке единого крупного игрока, что позволит решить ряд административных вопросов и проблему перекрестного субсидирования. Двумя сессиями ранее более заметный рост отмечался в бумагах «ФСК ЕЭС», теперь же интенсивнее начали расти бумаги «Россетей».

«Данная сделка нейтральна в краткосрочной перспективе — на ней нельзя существенно заработать, но в долгосрочной перспективе это позитивная новость, она приведет к росту операционной и финансовой эффективности, увеличению дивидендов, и в дальнейшем будет возможен переход на одну акцию всего российского сетевого комплекса, о чем говорят последние несколько лет», - отметил эксперт «Тинькофф банка» Никита Компанищенко.

Индекс Мосбиржи к концу торгов вырос на +0,19% до 2075,24 пунктов. Индекс РТС поднялся на +1,18% до 1188,91 пунктов. Нефть марки Brent по состоянию на 20:13 мск составила 107,05 долларов за баррель (-0,28%). Российская валюта укреплялась – 55,02 руб. за доллар.