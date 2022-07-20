S&P 500: капитуляция инвесторов принимается

Основные фондовые индексы США показали вчера заметный рост: Dow Jones Industrial Average прибавил 2,43%, S&P 500 – 2,76%, а Nasdaq Composite – 3,11%. Это выглядело сильно – и CNBC с Bloomberg сочли нужным сообщить: по их данным, спекуляции строились на предположении о том, что «дно», наконец, достигнуто.

Пока, тем не менее, очевидным разворотом рынка это назвать нельзя. Хотя S&P 500 и показал лучший день с 24 июня, закрылся он ниже верхней границы диапазона, в котором оказался месяц назад после отскока от минимума года. Но даже и выход вверх будет говорить не более чем о продолжении «медвежьего ралли»: слишком уж большое падение позади и очень уж отчетливы мрачные перспективы.

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В чем-то безрадостное будущее могло показаться инвесторам чуть более близкими и пугающими, чем оказалось на деле. После долгого снижения акций, меньшее, чем ждали, падение прибыли может выглядеть хорошей новостью. Но, по сути, это иллюзия: начинающиеся проблемы в бизнесе не обязаны сразу ярко проявляться у всех.

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Сезон отчетности только начинается. И тот факт, что, по данным Refinitiv, из 48 компаний S&P 500, сообщивших о доходах к утру вторника, 89,2% превзошли ожидания, пока мало о чем говорит. Для похода вниз вполне достаточно и нескольких крупных неудач.

Тем не менее вчера результаты ряда компаний по итогам II квартала вновь оказались не столь плохими, как ждали аналитики. А порой, как в случае с Halliburton, они ошибались даже не с падением, а с ростом прибыли (тот был связан с высокими ценами на нефть). В то же время превышения слишком низких ожиданий порой оказывалось недостаточно для роста. Так, Johnson & Johnson их превзошла, но ее акции упали на 1,46% после снижения прогноза на весь год из-за укрепления доллара.

Сегодня тоже можно ждать взлетов. Так, после закрытия основных торгов отчиталась Netflix, акции которой днем подскочили на 5,61% (их потери с начала года все еще превышают 66%). Компания лишилась 970 тыс. подписчиков, но ждали-то уменьшения на 2 млн. При этом выручка все равно оказалась ниже прогнозов. Но компания обещает в III квартале привлечь 1 млн человек, а ее прибыль – выше ожиданий. Да и коэффициент P/E акций Netflix, упавший в район 19, выглядит уже не пугающе – и на постмаркете те взлетели еще на 7,36%.

«Прибыль превзошла заниженные ожидания, – пояснял события дня Reuters гендиректор Simplify Asset Management Пол Ким. – И мы не видим, чтобы ужесточение денежно-кредитной политики и инфляция влияли на доходы так сильно, как опасались. Но макроэкономическая картина не изменилась. У нас по-прежнему падают доходы, остаются высокое инфляционное давление и ужесточение политики ФРС. Не думаю, что в долгосрочной перспективе ралли такого типа может оказаться стойким».

В своем скепсисе он не одинок. Таких мрачных настроений, как сейчас, у профессиональных инвесторов не было давно: частью – со времен мирового финансового кризиса 2008 года, а в чем-то – и с прошлого столетия.

Bank of America с 8 по 15 июля провел традиционный опрос менеджеров фондов, в котором на этот раз участвовало 259 человек, управляющих $722 млрд. Он-то и показал, что ожидания инвесторов относительно мирового экономического роста и прибылей упали до минимума за всю историю наблюдений, начатых в 1998 году.

Стратеги BofA во главе с Майклом Хартнеттом назвали это «полной капитуляцией» и отметили «ужасающий уровень пессимизма инвесторов». Это, среди прочего, выразилось в том, что вложения в акции упали до отметок, которые в прошлый раз наблюдались в октябре 2008 года – после знаменитого краха Lehman Brothers. Чистая доля управляющих, заявивших, что они берут на себя более низкий риск, чем обычно, дошла до 58% – такого не было даже во времена мирового финансового кризиса.

Но капитуляции инвесторов и моменты крайнего пессимизма – благоприятная почва если и не для разворотов рынка, то, по меньшей мере, для «медвежьих ралли». И подъем акций на этой неделе это только подтверждает. В самом Bank of America во вторник сообщали, что их индикатор Bull/Bear остается «максимально медвежьим», а это в их трактовке – сигнал к краткосрочному росту.