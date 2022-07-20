«Северный поток – 2» вновь выходит на арену

В текущей ситуации на энергетическом рынке даже запуск «Северного потока – 2» не сможет восполнить образовавшийся дефицит топлива. Такое заявление сделал российский президент в разговоре с канцлером Германии Олафом Шольцем. По словам Владимира Путина, на фоне проволочек регуляторов ФРГ половина мощностей магистрали уже переориентирована на российский рынок.

«У нас существует еще один готовый маршрут – "Северный поток – 2". Его можно запустить. Но его не запускают. Но и здесь есть проблемы. Мы в разговоре с канцлером эту тему обсуждали, я поднял этот вопрос, – рассказал Владимир Путин журналистам в Тегеране. – Я сказал, что "Газпром" создал мощности, зарезервировал их – ему с этим надо что-то делать. Они не могут бесконечно висеть в воздухе. Ответ был такой, что есть сейчас другие вопросы, поважнее, сейчас этим трудно заниматься, не к месту».

«Но я вынужден был предупредить, что тогда мы половину объемов предназначенных для "Северного потока – 2" снимем для внутреннего потребления и переработки. Я разговаривал на эту тему по просьбе "Газпрома” – и "Газпром" это уже сделал, - передает «Интерфакс» слова Владимира Путина. – Поэтому даже если мы завтра запустим "Северный поток – 2”, это будет не 55 млн кубометров в год, а ровно половина. А если иметь в виду, что осталось от этого года только второе полугодие – значит одна четверть. Вот такова ситуация с поставками».

Спасение утопающих – дело самих утопающих

Еще до начала СВО на Украине в Европе высказывали обеспокоенность относительно планов РФ по реализации новых проектов поставок газа в Китай, напоминает ведущий аналитик отдела глобальных исследований компании «Открытие Инвестиции» Андрей Кочетков. Тогда высказывались сомнения в том, что российской сырьевой базы не хватит на всех потребителей. Строительство СП-2 должно было обеспечить Германию, а через неё всю Европу, относительно дешевыми и надежными поставками в условиях отказа от угольной энергетики и роста спроса на газ со стороны промышленности. В ситуацию, как известно, вмешалась политика. Сегодня решения Евросоюза выглядят уже не просто ошибкой, а граничат с преступлением.

Регулярные поставки газа призваны заполнять ПХГ в периоды низкого спроса для дальнейшего использования во время пикового потребления. Соответственно, любые временные или долгосрочные перебои приводят к нарушению графиков заполняемости ПХГ и отбора газа из них с потенциалом возникновения реального, а не вероятного дефицита. Сегодня складывается именно такая ситуация, отмечает аналитик: в Европе вынуждены пойти на расконсервацию угольных электростанций, дабы иметь возможность заместить газовые мощности в случае возникновения дефицита сырья.

Энергетического кризиса может и не быть, говорит Кочетков, но вот для химической промышленности ФРГ текущая ситуация уже является настоящим форс-мажором. Рост стоимости газа в 5-6 раз по сравнению с тем, что предприятия платили пару лет назад, резко снижает их конкурентоспособность. Если к этому ещё присовокупить повышение расходов домохозяйств на оплату коммунальных платежей, то общий ущерб экономики становится чрезмерно большим. В случае дальнейших перебоев, или недостаточных поставок, может сложиться ситуация, когда газа не хватит для отопления и поддержания промышленного производства. Соответственно, речь пойдёт о мерах ограничения потребления. Чем дольше будет складываться ситуация недостатка поставок, тем больше потребуется усилий для её преодоления.

Пока сложно представить, что Евросоюз захочет срочно включить СП-2 в схему газовых поставок, продолжает эксперт. В политическом плане это будет признанием своей несостоятельности. Поэтому, выбирая между ней и экономическим кризисом, чиновники предпочтут второе. Если же энергетический коллапс все же потребует ввода в строй СП-2, то это невозможно будет сделать быстро. Потребуется время для тестирования магистрали, вывода её на рабочую мощность. Кроме того, годы проволочек привели к тому, что «Газпром» начал использовать сырьевую базу СП-2 для поставок на внутренний рынок.

Вряд ли российское государство будет готово спасать экономику Европы за счёт ущерба собственной. Соответственно, считает Кочетков, речь может идти о нагрузке около 40%-50% на газопровод, что, кстати, вполне соответствует 3-ей энергетической инициативе Евросоюза. Но это уже не проблема «Газпрома». Чисто экономический проект стал заложником политики, и российская сторона не имеет каких-либо экономических или моральных обязательств надрывать собственные силы для исправления ошибок Евросоюза.

Вместо русского медведя Европа поймала сама себя

Так или иначе, но энергетическая безопасность Европы сегодня находится под очень большим вопросом, констатирует Никита Донцов, руководитель коммуникационной группы «Влияние». Европейцы думали, что частично отказавшись от российского газа, ударят по нашей экономике, но эти меры привели к обратному эффекту. «Газпром» не должен ждать на низком старте, когда в ЕС соизволят заказать топливо, поэтому и инфраструктуру, и объемы газа используют по своему усмотрению.

«Северный поток – 2» создавался не просто так: здесь и технологический износ первой нитки газопровода, и увеличивающиеся объемы потребления европейцами, и нестабильность транзита газа через Украину – все эти факторы были очевидны ещё много лет назад. Но теперь готовый газопровод стоит без дела, а европейские участники проекта просто списали убытком затраты на этот проект. Вполне вероятно, предполагает политолог, что европейцы сейчас уйдут в пике, еле-еле переживут зиму, замерзнут, и граждане этих стран потребуют от своих политиков конструктивных отношений с Россией в области энергетики. В результате «Северный поток – 2» будет расконсервирован и запущен в перспективе нескольких лет.

Очевидно, указывает Донцов, что план европейцев заключался в том, чтобы сокращать зависимость от российского газа, но не отказываться от него полностью. В то же время, из-за санкций мы не можем нормально обслуживать газопроводы, закупать запчасти и ремонтировать их у производителей. Европейские политики сами создали «Уловку-22» с взаимоисключающими правилами и теперь не знают, что делать: налицо растерянность и отсутствие плана.