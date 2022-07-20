«АвтоВАЗ» «дает шанс на жизнь» Lada Largus

20 июля компания «АвтоВАЗ» объявила, что планирует выпустить ограниченную партию Lada Largus. Сообщается, что в нее войдут не менее 1,8 тысяч автомобилей, которые будут собраны из ранее накопленных на складах компонентов.

Статья по теме: «АвтоВАЗ» хочет заполнить все ниши рынка

В компании обратили внимание, что в настоящее время производится сварка и окраска кузовов, а выпуск первых товарных автомобилей ожидается в конце текущей недели. О сроках же перезапуска регулярного производства Lada Largus не сообщается.

На запрос «Эксперта» в «АвтоВАЗе» отметили, что вся официальная информация о запуске новых моделей и изменениях в составе комплектаций автомобилей будет публиковаться на сайте компании, а также на страницах в социальных сетях.

Статья по теме: АвтоВАЗ выруливает к новой платформе

Несмотря на то, что выпуск модели будет временным, это, считают эксперты, позитивный сигнал. «АвтоВАЗ», находящийся в сложной ситуации, старается сохранить производственные линии и работу персоналу. С другой стороны, вопрос о том, какими будут цены на произведенные автомобили, а также как «АвтоВАЗ» планирует восстанавливать выпуск Lada Largus после окончания выпуска ограниченной партии, остается открытым.

Новая партия Lada Largus найдет своих покупателей

Руководитель пресс­службы АА «АВТОСТАТ» Азат Тимерханов уверен, что производство 1,8 тысяч автомобилей «АвтоВАЗом» окупится, несмотря на изменения в потребительском поведении населения.

«Lada Largus — это довольно популярная модель в России. Она стабильно входит в топ-10 по объемам продаж. Поэтому и эти 1,8 тысяч штук быстро найдут своих покупателей. В своем сегменте LADA Largus является безоговорочным лидером и имеет намного более привлекательную цену, чем у конкурентов», — подчеркнул он.

При этом после того, как компоненты закончатся, найти альтернативу иностранным деталям, в том числе и в других странах, будет достаточно сложно, уверен эксперт. Азат Тимерханов напомнил, что в отличии от других моделей компании, например, Granta или Niva, LADA Largus создана на платформе Renault. Однако несмотря на это, «АвтоВАЗ» официально заявил, что не собирается отказываться от производства данного типа автомобилей, а это значит, что компания перебирает различные варианты замены комплектующих, резюмировал эксперт.

В то же время, автоэксперт Андрей Трой считает, что «АвтоВАЗ» вряд ли найдет поставщиков, которые смогут стабильно поставлять компании комплектующие, поэтому после ограниченной партии производство LADA Largus может прерваться надолго. Кроме того, он напомнил, что сейчас цена на автомобиль данной марки буквально «зашкаливающая».



«У меня возникает большой вопрос, а кто будет эти машины покупать? Вероятно, что у "АвтоВАЗ" много автомобилей уже законтрактованы, поэтому есть вероятность, что 1800 штук разлетятся очень быстро. Если случится так, то свои деньги на этой партии компания заработает», — добавил он.

На полную локализацию LADA Largus рассчитывать не приходится

Что касается полной локализации LADA Largus, то данный процесс, подчеркивает Андрей Трой, займет много времени и потребует больших финансовых вложений. Часть комплектующих, например, пластиковые компоненты, элементарную электронику, сиденья и так далее, в России могут произвести самостоятельно. Однако более сложными деталями отечественные производители оснастить компанию не смогут.

«Однако, я не уверен, можно ли полностью локализовать в нашей стране и при нашей ситуации автомобили «АвтоВАЗ». И тут дело не в том, что мы не умеем производить, мы можем сделать многое. Вопрос организации. В свое время в России было пластиковое производство, техническое, создавались провода, датчики и делали. Сколько уйдет времени на воссоздание данных линий?» — задается вопросом автоэксперт, высказывая при этом сомнение в возможности полной локализации.

О подробностях замены прежних поставщиков и локализации рассказала заместитель руководителя практики Управленческого консалтинга Группы «Деловой профиль» Александра Шнипова.

«Сейчас АвтоВАЗ продолжает искать замену утраченным каналам поставок комплектующих: часть из них покроет «серый» импорт, другую – сможет обеспечить импортозамещение. Например, планируемые к выпуску автомобили LADA Largus уже получили китайскую АБС от компании Trinova. Но любое изменение комплектации требует новой сертификации. Тем не менее на полную локализацию производства рассчитывать не следует. Государство предоставляет льготные кредиты на организацию производства автокомплектующих в России из федерального Фонда развития промышленности. Одним из тех, кто получил льготный кредит на создание нового автоматизированного производственного комплекса стал Уральский пружинный завод, расположенный в Башкирии. И уже с августа 2022 года он станет поставлять пружины для новых LADA Largus», — сказала она.

И все же, несмотря на то, что новые Lada Largus станут дороже, спрос на них может быть высоким, благодаря принятым мерам господдержки, позволяющим субсидировать до 20% (а в ДФО – до 25%) от стоимости автомобиля, приобретаемого по автокредиту, напомнила Александра Шнипова.

Но важен и психологический фактор, сообщения «АвтоВАЗ» о запуске партии несколько успокаивают потенциальных покупателей: компания пытается покрыть сложившийся на рынке дефицит. И по крайней мере, делает первые шаги по решению, вероятно, сложнейших в истории «АвтоВАЗа» задач.