Boeing не планирует поставлять самолеты в Россию в ближайшие 20 лет

На прошлой неделе авиакорпорация Boeing Co. поделилась долгосрочными планами по развитию. Авиастроители прогнозируют снижение спроса в ближайшие десятилетия на коммерческие самолеты. Причина – замедление роста глобальной экономики, а также неопределенная ситуация с Россией.

Boeing Co. планирует поставить заказчикам до 2041 года 41170 новых авиалайнеров. В прошлом году прогноз был более оптимистичным – предполагалось поставить 43610 самолетов, т.е. на 5,9% больше нынешнего прогноза. Изменили в авиакомпании и прогноз по росту авиапассажиров: с 4% в прошлом году до 3,8% в этом.

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Очевидно, что коммерческая авиация сильно зависит как от геополитики, так и от экономики. Кстати, с оценкой ситуации на 20 лет в отношении пассажиропотока согласен и Airbus SE, главный конкурент Boeing. Правда, европейские авиастроители в качестве главной причины называют рост стоимости энергии.

В Boeing ожидают снижение темпов роста глобальной экономики, что приведет к снижению спроса на авиалайнеры, объясняет вице-президент компании по коммерческому маркетингу Даррен Халст.

В списке получателей новых авиалайнеров нет российских компаний. Антироссийские санкции полностью изолировали авиарынок нашей страны от внешнего мира. В прошлом году, когда новых пакетов, связанных с проведением спецоперации, еще не было, в Boeing Co. планировали поставить в Россию за два следующих десятилетия более полутора тысяч самолетов. Т.е. доля российских авиакомпаний составляла в портфеле заказов американского авиастроителя 3,4%. Халст был вынужден признать, что российский рынок сейчас для Boeing закрыт.

В отличие от коммерческой для грузовой авиации прогнозы выглядят вполне оптимистично. Спрос на грузовые самолеты остается стабильно высоким. Если в 2019 г. их было 2010, то новый авиапарк будет состоять уже из 3610 бортов.

Между тем, если разбить прогноз на две части - по числу десятилетий, то первая половина, надеются в Boeing, будет проходить под знаком восстановления глобальной экономики после пандемии. Кстати, Халст ожидает полное восстановление авиаиндустрии в конце 2023 – начале 2024 годов.

В Boeing считают, что до 2031 года компания получит заказы на 19575 авиалайнеров. Прошлогодний прогноз был скромнее – 19330 самолетов.

Кстати, не придется летать на новых авиалайнерах Boeing не только россиянам, но и жителям центрально-азиатских республик. В списке получателей Россия и Центральная Азия закрашены в серый цвет.

Против центрально-азиатских стран Вашингтон санкций не вводил, поэтому в отсутствии их в списке покупателей виновата не геополитика, а чистая экономика. Очевидно, заказов на авиалайнеры Boeing в Центральной Азии просто нет.