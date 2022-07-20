Борис Джонсон попрощался с членами британского парламента цитатой из фильма «Терминатор»

Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон во время своей последней речи в парламенте заявил, что его миссия «выполнена».

Агентство Reuters опубликовало кадры выступления политика.

«Я помог пройти этой стране через пандемию и помог спасти другую страну от варварства. И, честно говоря, этого достаточно. Миссия, в основном, выполнена»,— отметил Борис Джонсон, закончив речь словами героя Арнольда Шварценеггера из фильма «Терминатор-2».

«Hasta la vista, baby», — сказал он.

Своего будущего преемника, имя которого пока еще неизвестно, Джонсон призвал «держаться ближе к США, поддерживать Украину, поддерживать свободу и демократию везде, снижать налоги, не позволять министерству финансов сдерживать амбициозные проекты и обращать внимание на электорат».

Борис Джонсон был премьер-министром Великобритании с середины 2019 года, при нем государство вышло из ЕС. Уход Джонсона произошел после отставки примерно полусотни членов британского правительства на фоне скандального назначения экс-заместителя главы МИДа Кристофера Пинчера, которого обвиняли в сексуальных домогательствах к мужчинам. Джонсон подал в отставку 7 июля.