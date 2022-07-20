Дефляция в России усилилась до 0,17%

Росстат в период с 9 по 15 июля зафиксировал в России рекордную с августа 2017 года дефляцию на уровне 0,17% после дефляции в 0,03% неделей ранее, инфляции в 0,23% в «тарифную неделю» с 25 июня по 1 июля, нулевой инфляции с 18 по 24 июня и трех недель дефляции в 0,12%, 0,14% и 0,01% до этого.

Об этом пишет РБК со ссылкой на сообщение ведомства.

Напомним, инфляция в 0,23% в начале июля была связана с индексацией тарифов на услуги ЖКХ, которая традиционно происходит с 1 июля, поэтому неделя с 25 июня по 1 июля не являлась показательной.

С начала месяца к 15 июля цены, по данным Росстата, не изменились; с начала года они выросли на 11,41%.

Из среднесуточных данных следует, что на 15 июля годовая инфляция в РФ замедлилась до 15,45-15,46% с 15,68% на 8 июля, 15,90% на конец июня, 17,10% на конец мая, 17,83% на конец апреля, 16,69% на конец марта после 9,15% на конец февраля, 8,73% на конец января и 8,39% на конец декабря. Инфляционные ожидания населения в июле снизились, приблизившись к уровню начала 2021 года.

Уточняется, что за период с 9 по 15 июля куриные яйца подешевели на 1,6%, сахарный песок — на 0,7%, гречневая крупа — на 0,6%, сосиски и сардельки — на 0,5%. Цены на подсолнечное масло и пшено снизились на 0,4%. Маргарин подорожал на 0,3%; свинина и шоколадные конфеты, а также соль стали дороже на 0,2%.

Плодоовощная продукция за неделю подешевела на 3,4% (неделей ранее фиксировалось снижение цен на 3,7%). В частности, цены на свеклу сократились на 8,8%, картофель стал дешевле на 8,5%, капуста — на 8,0%, бананы — на 3,1%.

Из непродовольственных товаров подорожали, в частности, электропылесосы (рост на 1,5%), туалетное мыло и зубные щетки зубные (0,4%). Cмартфоны между тем упали в цене на 1,8%, телевизоры — на 1%.

Цены на бензин автомобильный и дизельное топливо не изменились.

Стоимость полета в эконом-классе самолета (с апреля показатель включен в корзину товаров и услуг расчета недельной инфляции вместо турпоездок в Турцию) в среднем по РФ сократилась за неделю на 0,7% — неделей ранее она демонстрировала рост в 5,4%.

Согласно опросу ООО «инФОМ», результаты которого представил ЦБ, инфляционные ожидания россиян снизились. Жители РФ ожидают, что среднегодовая инфляция составит 10,8%.

Потребительские цены в России за последнюю отчетную неделю показали максимальное в текущем «дефляционном цикле» снижение, отмечает «Интерфакс». Агентство указывает на то, что на фоне динамики инфляционных ожиданий это дает повод для более смелых прогнозов относительно смягчения денежно-кредитной политики Центробанком на заседании в эту пятницу, 22 июля.