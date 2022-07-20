Путин объяснил санкции Канады против «Газпрома» ее собственными планами на европейский рынок

Рестрикции Оттавы в отношении «Газпрома», которые привели к существенному сокращению транзита газа по «Северному потоку», связаны с собственными планами Канады выйти на рынок Европы.

Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, передает «Интерфакс».

«Одна машина нуждается в плановом ремонте, ее не отдают из Канады, потому что ввели санкции против "Газпрома", хотя это завод компании Siemens. И я вам скажу, почему Канада сделала это. Потому что она сама производит нефть и газ и планирует осваивать европейский рынок. В основе этого решения — никакие не политические вопросы и даже не наша спецоперация на Донбассе. Прагматические мотивы, связанные с попыткой выйти на европейский рынок, потому что планируют развивать газодобычу у себя», — заявил глава государства в ходе выступления на форуме Агентства стратегических инициатив.

«Сейчас говорят, что вернут машину. Но в каком качестве вернут? Каковы там технические параметры после выхода из этого планового ремонта? Может, возьмут и в какой-то момент отключат и все, и встанет "Северный поток"», — предположил Владимир Путин.

«Газпром» сегодня в очередной раз обратился к компании Siemens по поводу возврата турбины для «Северного потока». Отмечается, что компания пока не получила официальных документов, позволяющих поставить газотурбинный двигатель для КС «Портовая» в условиях санкций. «В этих обстоятельствах "Газпром" снова запросил компанию Siemens предоставить такие документы. "Газпром" еще раз обратил внимание, что гарантированный возврат направленного ранее на ремонт двигателя в условиях санкционных ограничений и последующий капитальный ремонт других двигателей для КС "Портовая" напрямую влияют на безопасную эксплуатацию газопровода "Северный поток"», — подчеркнули в российской компании.

В настоящий момент поставки по трубопроводу не производятся в связи с техническим обслуживанием. Европейские власти между тем крайне озабочены необходимостью заполнения газовых хранилищ в преддверии зимнего периода. Непосредственно перед ремонтом поставки газа по «Северному потоку» выполнялись в пределах 40% от запланированной мощности.

Накануне Владимир Путин дал понять, что поставки по газопроводу возобновятся, по крайне мере в ограниченных объемах. По его словам, пока не будет решен вопрос с попавшей под санкции турбиной, транзит будет сильно ограничен. Если турбина не окажется в России в ближайшее время, то поставки по трубопроводу не превысят 20% от запланированной мощности, поскольку уже на следующей неделе потребуется отправить на техническое обслуживание другую турбину. «Если турбина вернется, обе будут функционировать. Если нет, то только одна, и в сутки будет перекачиваться 30 млн куб. м», — заявил президент вечером 19 июля после саммита в Иране.