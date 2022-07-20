В Берлине, похоже, решили повременить с закрытием АЭС

Правительство ФРГ приняло 18 июля важное решение – проанализировать, насколько поможет работа трех последних атомных электростанций (АЭС) укрепить энергетическую безопасность Германии. Проще говоря, после экономического обоснования в любой момент может быть принято решение не отключать три последние немецкие АЭС в этом году.
Пресс-секретарь министерства экономики и защиты климата, которое возглавляет вице-канцлер Роберт Хабек, главный в федеральном правительстве борец с российскими энергоресурсами, объяснил журналистам, что правительство поручило поставщикам электроэнергии провести стресс-испытания энергосистемы ФРГ. Цель проверки – установить, что будет с электроэнергией зимой в случае форс-мажорных обстоятельств. К ним относится и частичное или полное прекращение поставок российского газа, из которого в Германии частично вырабатывается и электроэнергия.
Подобные стресс-испытания в Германии уже проводились весной. Однако сейчас будут заданы более жесткие параметры. Пресс-секретарь министерства экономики не стал вдаваться в подробности, но вполне возможно будет смоделирована ситуация в случае полного прекращения поставок газа из России. Результаты этих испытаний, не стал скрывать пресс-секретарь, могут стать и скорее всего станут обоснованием для продления работы АЭС и на следующий год.
«С самого начала вопрос атомных электростанций был для правительства Германии не идеологическим, а чисто техническим,- заявил представитель министерства.- Его должны были решать специалисты. Сейчас правительство вновь решило обратиться к ним за советом, но попросило провести испытания и анализ при более жестких условиях».
Вопрос закрытия трех последних АЭС крайне важен для правящей коалиции, состоящей из «зеленых», «свободных» демократов из либеральной Свободной демократической партии (СДП) и социал-демократов во главе с канцлером Олафом Шольцем. Все участники коалиции выступали за закрытие оставшихся атомных электростанций до конца года. До 18 июля эта позиция являлась официальной для правительства ФРГ несмотря на то, что в последние недели «свободные демократы», в программе которых много места уделено поддержке бизнеса, все настойчивее предлагали продлить использование атомной энергии ввиду энергетического кризиса. Причем, главным доводом был даже не столько энергетический кризис, сколько то, что атомная энергия поможет снизить потребление газа для производства электроэнергии и таким образом ослабить зависимость от «голубого топлива» из России.