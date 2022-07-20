В Берлине, похоже, решили повременить с закрытием АЭС

Правительство ФРГ приняло 18 июля важное решение – проанализировать, насколько поможет работа трех последних атомных электростанций (АЭС) укрепить энергетическую безопасность Германии. Проще говоря, после экономического обоснования в любой момент может быть принято решение не отключать три последние немецкие АЭС в этом году.

Пресс-секретарь министерства экономики и защиты климата, которое возглавляет вице-канцлер Роберт Хабек, главный в федеральном правительстве борец с российскими энергоресурсами, объяснил журналистам, что правительство поручило поставщикам электроэнергии провести стресс-испытания энергосистемы ФРГ. Цель проверки – установить, что будет с электроэнергией зимой в случае форс-мажорных обстоятельств. К ним относится и частичное или полное прекращение поставок российского газа, из которого в Германии частично вырабатывается и электроэнергия.