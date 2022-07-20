Компания Дерипаски выделила 11 млн на создание промышленного робота

Грант в размере 11 млн рублей на создание промышленного робота получили студенты Иркутского национального исследовательского технического университета (ИРНИТУ). Проект, созданием которого занимаются студенты, предназначен для диагностики состояния трубопроводов гидроэлектростанций. Поддержку разработчикам оказала компания Олега Дерипаски En+ Group.

Команда проекта уже разработала 3D-модель и создала первый прототип. Этот промышленный робот обладает системой электромагнитов и видеокамерой с подсветкой, он способен передвигаться по наклонным стенам и потолку водовода. Таким образом, робот передает информацию о его состоянии. Прототип уже успешно испытали на Братской ГЭС, после чего его решили доработать и оснастить новыми функциями.

В En+ Group надеются, что с помощью этого устройства смогут повысить безопасность работы гидроэлектростанций Ангаро-Енисейского каскада. Диагностику их работы проводят несколько раз в год, и на данный момент для этого нужно перекрыть поступление воды в водовод, а обследование проводят вручную промышленные альпинисты, воздвигая строительные леса. Поэтому создание подобного робота актуально и востребовано. В целом компания открыта к инновациям и сотрудничеству с молодыми специалистами. «Реальным продуктом, которым вы будете гордиться, идея становится только за счет вашего труда и огромных усилий. Но мы готовы вам помочь: двери наших компаний открыты для вас», — сказал основатель компании Олег Дерипаска, выступая с лекцией на фестивале «Робофест».

Напомним, что в 2020-м году En+ Group запустила корпоративный акселератор под названием «Лаборатория энергетики». Компания предложила студентам придумать новые способы диагностики турбинных трубопроводов, проложенных в теле бетонной плотины и агрегатных секциях Усть-Илимской ГЭС. В команду проекта, которая теперь получила значительный грант, вошли 6 студентов четвертого курса ИРНИТУ. А научным руководителем группы стал доцент кафедры технологии и оборудования машиностроительных производств Игорь Майзель.

Студенческие проекты курируют многие отечественные и иностранные компании. Однако в текущей ситуации, вероятно, многие из них будут прекращены. Так, например, под вопросом продолжение программы IT-компании JetBrains, которая сотрудничала с СПбГУ, ИТМО, ЛЭТИ и Политехом. Поэтому становится важной поддержка студенческих стартапов со стороны российских бизнесменов, которые продолжают работу в России и готовы поощрять разработки молодых инженеров.

Оказывать поддержку готовы и на уровне страны. Так, федеральные власти в этом году запустили «Платформу университетского технологического предпринимательства». Она призвана сделать университет местом запуска новых стартапов. Планируется, что до конца 2022 года тысяча студентов получит гранты на запуск собственного дела. Размер гранта на каждый стартап составит 1 млн рублей.