Компания МТС создаст свой аналог Zoom

ПАО «Мобильные ТелеСистемы» (МТС) закрыло сделку по покупке контрольного пакета акций ведущего российского разработчика решений для видеоконференций и онлайн-мероприятий, компаний Webinar.

Как сообщает пресс-служба МТС, Webinar станет отдельной структурой в группе, ей будет управлять нынешняя команда. Сделка уже получила одобрение ФАС, ее сумма не раскрывается.

По словам первого вице-президента по телекоммуникационному бизнесу МТС Инессы Галактионовой, приобретение Webinar дополнит экосистему В2В-сервисов МТС, а также позволит компании разработать собственный аналог российского Zoom, выпустив единое универсальное приложение для видеозвонков и конференций. «Рынок видео-конференц-связи в России растет опережающими темпами, драйвером этого процесса стал переход компаний на удаленную работу в пандемию и идущий полным ходом процесс импортозамещения. Иностранные компании уходят с российского рынка, на их место должны прийти качественные решения отечественных компаний. А Webinar уже сегодня предлагает сервисы, способные успешно заменить решения западных провайдеров», — отметила топ-менеджер.

Компания Webinar была создана в 2008 году. За последний год количество пользователей ее сервисов превысило 22 млн, за все время работы компании ее клиентами стали свыше 10 тыс. организаций. Отмечается, что сервисы Webinar зарегистрированы в реестре российского программного обеспечения и располагают собственной серверной инфраструктурой на территории РФ. Компании принадлежат платформа для онлайн-встреч Webinar Meetings, сервис для вебинаров и онлайн-мероприятий Webinar, а также платформа для организации смешанного обучения сотрудников, клиентов, партнеров и студентов We.Study. Кроме того, в состав Webinar входит подразделение COMDI, обеспечивающее проведение крупных виртуальных и гибридных мероприятий на собственной стриминговой платформе.