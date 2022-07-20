Людям нужна цивилизация, а не только квадратные метры

В последние годы в стране возобновилось массовое жилищное строительство, которое уже превзошло по своим масштабам жилищное строительство советских времен, и это позволило очень многим нашим гражданам, наконец-то, решить извечную российскую жилищную проблему. Но одновременно у тех же граждан появилось много претензий к качеству, причем не только своих «квадратных метров», а и городской среды, которую они создают. Выяснилось, что это тоже важно для нас.

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Эти вопросы и оказались в центре внимания сессии «Что такое русский город?», проведенной на минувшей неделе в Общественной палате РФ в рамках проекта «Ценностно-смысловые и интеллектуальные основания стратегического развития России» реализуемого Институтом наследия и современного общества РГГУ. Сессия была проведена совместно с Комиссией Общественной палаты РФ по территориальному развитию и местному самоуправлению.

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В своем вступительном слове модератор дискуссии, председатель Комиссии Общественной палаты РФ по территориальному развитию и местному самоуправлению Андрей Максимов призвал участников дискуссии подняться над оценками сиюминутных, конкретных проблем, а проанализировать более глубокие закономерности развития городской среды.

Не только метры…

Научный руководитель Института, председатель Совета при Президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека Валерий Фадеев в своем выступлении, открывающем дискуссию, так обозначил ее главную тему: «конечно, надо решать жилищную проблему. Но ведь не только квадратных метров хотят люди, они хотят получить и соответствующую среду своей жизни, потому что всем нам нужна цивилизация, а не квадратные метры. У нас много великолепных великих городов. Нам нельзя ни в коем случае от этого отказаться. Именно об этом мы собираем поговорить». И привел примеры даже в пределах Москвы самой разной застройки, создающей самую разную среду.

Эту тему развил в своем выступлении заслуженный архитектор Российской Федерации, член-корреспондент Российской академии архитектуры и строительных наук Максим Атаянц, который отметил, что «пространство городской среды – один из объединяющих элементов государства. В России это всегда хорошо понимали, и облик российских городов был определен комиссией Бецкого, который разработал планы сотен городов, что, во-многом, определяет облик их исторических центров до настоящего времени. В этой же традиции происходило и послевоенное восстановление. Сейчас же, ситуация меняется не в лучшую сторону: градостроительство из архитектуры превратилось в комплекс инженерных дисциплин, а надо вернуть в градостроительную практику архитектурно-композиционное измерение и сделать эту логику приоритетной. Вернуть ансамблевое мышление. Проектировать так, чтобы дома образовывали художественные системы, перестать мыслить в категории квадратных метров, и возвратиться к понятию красоты – которое из дискурса архитекторов было исключено последние полвека».

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Это наш потенциал

В заседании дистанционно приняли участие руководители двух российских городов, известных своей исторической застройкой – Таганрога и Тобольска, предпринимающие значительные усилия по ее сохранению.

Председатель Городской Думы – глава города Таганрога, доктор философских наук, профессор Инна Титаренко, напомнила, что Таганрог с его статусом исторического поселения РФ, город, основанный Петром Великим, родина Чехова, обладает огромным культурным наследием. «Сохранение культурного наследия, отметила Титаренко, – это наш потенциал, который может стать толчком к развитию города, импульсом для его нового духовного и экономического развития». Но, с сожалением заметила она, наличие статуса объекта культурного наследия не предполагает обязанности вышестоящих бюджетов финансировать городу реставрацию и сохранение культурного наследия, а муниципальным бюджетам это не всегда по карману. И это не случайно, по мнению Титаренко, градостроительная политика не входит сегодня в состав социально-экономического планирования на местном и региональном уровне».

А глава городского правительства Тобольска Максим Афанасьев отметил, что «Тобольску повезло в силу его ментальности и традиций в исторической части города выдержать исторические параметры застройки, позволяющие при этом обеспечить жителям комфортность проживания». И указал на несовершенство законодательства в части предметов охраны исторического наследия, которое мешает привлечению бизнеса к работе по ревитализации охраняемых территорий.

Семь прав города

Перефразируя известные слова литературного героя, профессор Московского архитектурного института (МАРХИ) Михаил Белов задался вопросом: «Что такое современный город – тварь бессловесная или право имеет. И право на что»? И отвечая на него, сформулировал семь прав, без которых судьба городов не имеет будущего:

– право на индивидуальное нетиповое лицо центра города;

– право опоры на традиции в большей степени, чем на инновации. На то и на другое без противопоставления друг другу;

– право на участие горожан в управлении городом;

– право на вовлеченность в строительное ремесло со школьной скамьи, строительство не должно приносить только выгоду подрядчику, строительство должно создавать культурный продукт;

– право на идентичность, когда не технологии подминают под себя традиции, а инновации и технологии подстраиваются под традиции;

– право не строить панельно и высотно: русские города невысокие, это города средней этажности;

– право на традиционные материалы в строительстве в зависимости от местных традиций.

И указал на то, что «реализация этих прав невозможна без восстановления преимущественного права созидательного по своей природе статуса зодчего над исполнительским по свой природе статусом строительного комплекса, а не наоборот, как это существует в настоящий момент».

Речь, по мнению Белова, идет «о восстановлении идеально налаженной системы цепочек проектирования и строительства, которая позволила меньше, чем за пять лет, например, восстановить такие города, как Сталинград, Киев, Минск и многие другие последствия ВОВ на территории СССР. Именно эти системные цепочки (до сих пор актуальные) проектирования, объединенные с полезными технологиями, и необходимо восстановить для получения адекватного результата. Например, в том же Мариуполе».

Тему Мариуполя подхватила известный журналист Марина Ахмедова, вышедшая на связь из Донбасса, которая рассказала об опасениях жителей, что в ходе восстановления города будет утерян его прежний облик, его характер. «Для них это очень важно, сохранить связь с прошлой жизнью. Для человека, который пережил все, что произошло в городе, очень важно сохранить связь с городом, который они помнят – сохранить историческую часть города – драмтеатр, дома со шпилем».

Продолжая тему Мариуполя, Валерий Фадеев также отметил, насколько важно сохранить очарование этого южного города. И в ходе восстановления – постоянно обсуждать его ход с жителями.

Вернуть архитектуру в города

Возвращаясь к теме архитектурного облика города, генеральный директор ОАО «Гипрогор» Елена Чугуевская выразила надежду на принятие закона об архитектурной деятельности, который закрепит право главенства у зодчество, и на создание отдельного министерства, которое занималось бы вопросами архитектуры – объединяя функции трех министерств – экономразвития, минстроя, минкульта.

Пока же, по мнению Чугуевской, архитектурная градостроительная политика не выстроена и не определена, нет ее государственных основ, а ведущая институция в области этой политики – Гипрогор, который создал более 1000 генеральных планов различных городов, уничтожается. «Мы не смогли спасти его от приватизации. Выброшен на рынок главенствующий институт в стране. Градостроительство потеряло архитектуру. С целью упрощения и максимального вовлечения территорий. Вообще, архитектурная компонента при подготовке генпланов отсутствует. Пришло время говорить об этом на государственном уровне. Это не только красота, это наша родина, ее смыслы, наша самоидентичность».

А президент Московского отделения Международной академии архитектуры Андрей Боков отметил, что существуют три модели города: крепость в стенах – средневековый город, город-ансамбль и постиндустриальный город. «Вклад нашего отечества, – как сказал Боков, – советской науки, советских архитекторов, в эту постиндустриальную модель, огромен. Мы, к сожалению, забыли все, что было сделано нашими недавними предшественниками, не проанализировали, не умеем ценить. Это модель города-сада, состоящего из открытых пространств, относительно независимых образований, микрорайонами, жилыми группами. И человеческий масштаб. Но ныне судьбы города стали решать не архитекторы. Мы получили не реализацию этой концепции, а некие мутации. Индустрия, которая создавалась руками профессиональных людей, была забыта. Было бы неплохо вспомнить, как это делалось. Эта практика, которая воспитывалась Академией архитектуры».

Русский город – портрет нашей цивилизации

Член координационного совета общественного движения «Архнадзор» Константин Михайлов сказал, что для него русский город – это слепок нашей цивилизации. И обратил внимание на то, что, «если мы посмотрим на фото 100-летней давности русского, европейского, американского города – мы определим, что где. Если посмотреть на современные фото – не всегда определим. Погоня за модой и трендами свели к тому, что своеобразие русского города практически стерто. За редким исключением». И обратил внимание на крупные проекты Москвы, в которых отсутствует комплексный подход к историческому наследию Москвы.

И это видимо не случайно. По крайней мере, по мнению заместителя директора Департамента планирования территориального развития Министерства экономического развития Российской Федерации Андрея Никифорова, «у нас градостроительный кодекс, фактически, рассматривает культурное наследие не как ресурс, а как обременение. Наряду с территориями природных заповедников. Надо менять законодательство. А ведь по данным всемирной туристической организации, в России используется не более 20% культурного наследия».

Профессор Высшей школы урбанистики имени А.А. Высоковского НИУ ВШЭ Эдуард Трутнев заявил: необходимо создать условия для производства шедевров в архитектуре градостроительства. «Но надо понимать, что гениев мы с вами родить не сможем. Мы обязаны создать условия для оных. Любой архитектор всегда работал в правовом градостроительном контексте. Сейчас такие рамки намеренно упразднены».

По мнению координатора рабочей группы по вопросам пространственного развития и градостроительной политики СПЧ Виктора Надеина, это результат того, что в градостроительной политике, в пространственном развитии России абсолютный примат отдан бизнесу, для которого норма прибыли является определяющей». И задается вопросом, как сделать так, чтобы в основе градостроительной политики стоял человек? «Наше сообщество должно сформировать идеологическую парадигму развития пространственного развития и попытаться внести ее в политический дискурс в стране. Нам нужно строить свою позицию на научно-практически-идеологическом обосновании».

Подводя итог обсуждению, Валерий Фадеев заметил, что обсуждаемые проблемы – это проблемы не девелопмента и даже не законодательства, это проблемы культуры. Их надо обсуждать, они должны стать предметом интереса и внимания общественности, с расстановкой оценок, что хорошо, а что плохо, что принято, а что не принято.