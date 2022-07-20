Мария Захарова: американские власти демонстрируют отсутствие логики, говоря об изоляции России

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова считает, что высказывания американских чиновников по поводу якобы изоляции РФ являются абсурдными.

Ранее координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что поездка Владимира Путина в Иран на саммит астанинского формата говорит об изоляции Москвы.

«Можно было бы ответить, что подобными заявлениями Белый дом демонстрирует "возрастающую логику". Но нельзя. Потому что изоляция, как и логика: либо есть, либо нет. На сегодняшний день отсутствуют обе: изоляция Москвы и логика Вашингтона», — написала Захарова в своем Telegram-канале.

По ее мнению, в США «уже не знают, как раскрутить провалившийся тезис об изоляции России».

«В ход идет все, включая абсурд», — подчеркнула представитель МИД.

Накануне, 19 июля, российский лидер посетил Тегеран, где провел несколько раундов двусторонних переговоров, а также принял участие в саммите астанинской «тройки», в которую входят РФ, Иран и Турция.