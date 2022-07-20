Минобороны сообщило об уничтожении семи пунктов управления ВСУ за сутки

Официальный представитель Министерства обороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков представил сводку ведомства о ходе спецоперации на Украине.

Сообщается, что в результате удара высокоточным оружием ВКС России по складу ракетно-артиллерийского вооружения 14-ой механизированной бригады ВСУ в Соледаре (ДНР) уничтожено 19 единиц бронетанковой техники и до 40 националистов. В районе населенного пункта Усатово Одесской области уничтожена пусковая установка ракетного комплекса «Гарпун» американского производства.

«Высокоточным оружием большой дальности морского базирования нанесен удар по пункту временной дислокации 35-й бригады морской пехоты в населенном пункте Дачное Одесской области, где осуществлялась подготовка резервистов для ВСУ. Уничтожено более 200 человек личного состава, а также свыше десяти единиц военной техники иностранного производства», — указывается в сводке Минобороны. Отмечается, что в ДНР за сутки поражены пять взводов реактивных систем залпового огня «Град» 48-й и 58-й мотопехотных бригад, шесть артиллерийских взводов гаубиц Д-20 и девять артиллерийских взводов орудий Д-30.

«Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией за сутки поражено: семь пунктов управления, в том числе подразделений 63-й механизированной и 61-й пехотной бригад в районах населенных пунктов Явкино, Березнеговатое, Висунск, Калуга Николаевской области, 128-й горно-штурмовой бригады в районе Верхнекаменское Донецкой Народной Республики, а также 92-й механизированной бригады в районе Должик Харьковской области», — говорится в сообщении.

Кроме того, по данным российского оборонного ведомства, ликвидировано восемь складов с ракетно-артиллерийским вооружением и боеприпасами в Херсонской и Запорожской областях, а также два склада горючего 54-й механизированной бригады ВСУ в районе Курахово (ДНР).

«Истребительной авиацией ВКС России в воздушном бою уничтожено два самолета воздушных сил Украины: один МиГ-29 – в районе населенного пункта Снигиревка Николаевской области и один Су-25 – в районе Доброполье Донецкой Народной Республики», — сообщается также в пресс-релизе.

В Харьковской и Херсонской областях перехвачены девять снарядов реактивной системы залпового огня «Ураган», отмечается в сводке.

За все время спецоперации к настоящему моменту уничтожены 259 самолетов, 143 вертолета, 1572 БПЛА, а также 356 зенитных ракетных комплексов, 4135 танков и других боевых бронированных машин. Ликвидированы 760 боевых машин реактивных систем залпового огня, 3166 орудий полевой артиллерии и минометов, 4410 единиц специальной военной автомобильной техники.