Россия остается крупнейшим поставщиком нефти в Китай второй месяц подряд

Июнь стал вторым месяцем кряду, когда Россия поставляла Китаю больше нефти, чем Саудовская Аравия (КСА). Данные по поставкам, приведенные 20 июля, показывают, что китайские НПЗ и компании продолжали и в июне отдавать предпочтение дешевой российской нефти перед дорогой аравийской.

В июне поставки российской нефти, включая нефть по Восточному нефтепроводу (Восточная Сибирь – Тихий океан) и морем из российских дальневосточных портов, составили 7,29 млн тонн, по данным Главного таможенного управления КНР, что почти на 10% больше, чем год назад.

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Июньские поставки в пересчете на баррели из расчета 7,3 барреля сырой нефти в тонне составили ок. 1,77 млн бар./д., что, кстати, меньше рекордных майских показателей, совсем немного не дотянувших до 2 млн бар./д.

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На втором месте в списке экспортеров нефти в Китай Саудовская Аравия с 5,06 млн тонн или 1,23 млн бар./д. Это на 30% меньше, чем было в июне 2021 года. У Эр-Рияда снижение в июне по сравнению с маем значительно больше, чем у России. В мае КНР получала ежедневно в среднем 1,84 млн баррелей аравийской нефти.

На третьем месте Ирак с 3,2 млн тонн.

Между тем, по данным китайских таможенников, суммарный импорт Китаем сырой нефти в июне опустился из-за коронавирусных локдаунов почти до четырехлетнего минимума.

Кстати, кроме аравийской нефти, российская нефть компенсировала снижение поставок «черного золота» из Анголы и Бразилии.

В июне Пекин также купил, по данным китайских таможенников, 260 тыс. тонн нефти у Ирана. Китай продолжает покупать нефть у Ирана (в этом году были уже четыре поставки) несмотря на американские санкции против Тегерана. Доля Ирана в нефтяном импорте КНР составляет приблизительно 7%.

В июне в Китай не поступило ни одной капли нефти из Венесуэлы. В отличие от иранской венесуэльскую нефть китайские НПЗ и компании перестали покупать еще в конце 2019 года, опасаясь попасть под действие вторичных американских санкций.

Еще одним довольно крупным поставщиком нефти в КНР в июне была Малайзия. Она поставила 2,65 млн тонн или на 126% больше чем в июне прошлого года.

Всего в этом году Китай получил в общей сложности 41,3 млн тонн российской нефти, что на 4% больше показателей за тот же период времени прошлого года. Однако в первой половине года КСА все же поставило Пекину больше нефти, чем Россия – 43,3 млн тонн.

Отставание немаленькое, ликвидировать его будет нелегко, потому что в июле, по прогнозу Bloomberg, Эр-Рияд может резко нарастить поставки нефти в Поднебесную. По данным за первые 18 дней месяца Эр-Рияд отправлял покупателям в среднем 7,7 млн бар./д., что на 1,1 млн бар./д. больше, чем в июне. Если темпы поставок до конца месяца сильно не изменятся, то в июле аравийский экспорт нефти будет максимальным с апреля 2020 года.

Китай, со своей стороны, в июле, похоже, резко увеличит импорт нефти и может довести его до 1,8 млн бар./д., трехмесячного максимума. Большая часть июльского увеличения аравийского экспорта приходится на Китай. Экспорт другим крупным покупателям: Японии, Южной Корее и Индии по сравнению с июнем изменился совсем незначительно, а в США – даже снизился на треть миллиона баррелей в день.