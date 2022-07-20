Немецкий оператор ГТС опубликовал заявки на прием газа из «Северного потока»

Компания Gascade, выполняющая функции оператора газотранспортной сети Германии, опубликовала на своем сайте так называемые номинации, которые предваряют возобновление работы газопровода.

Оператор обслуживает станции в Любмине близ Грайфсвальда, где находится точка выхода «Северного потока». В настоящий момент на трубопроводе ведутся работы по техническому обслуживанию, их завершение ожидается в четверг, 21 июля.

На Западе между тем крайне озабочены необходимостью заполнения газовых хранилищ в преддверии зимнего периода; в Европе неоднократно выражали опасения по поводу того, что транзит по «Северному потоку» может не возобновиться после завершения техобслуживания. Непосредственно перед ремонтом поставки газа по магистрали выполнялись в пределах 40% от запланированной мощности.

Накануне, 19 июля, президент РФ Владимир Путин дал понять, что поставки по газопроводу возобновятся, пусть и в сокращенных объемах. По его словам, пока не будет решен вопрос с попавшей под санкции Канады турбиной, транзит будет сильно ограничен. Если оборудование не окажется в России в ближайшее время, то поставки по трубопроводу не превысят 20% от запланированной мощности, поскольку уже на следующей неделе потребуется отправить на техническое обслуживание другой агрегат. «Если турбина вернется, обе будут функционировать. Если нет, то только одна, и в сутки будет перекачиваться 30 млн куб. м», — заявил президент по завершении саммита в Иране.