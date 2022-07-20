По всему миру зарегистрировано почти 14 тысяч случаев оспы обезьян

Число выявленных случаев инфицирования оспой обезьян по всей планете приближается к отметке в 14 тысяч.

Об этом сообщил глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус, передает «Интерфакс». На данный момент заболевание зарегистрировано более чем в 70 странах.

«По поводу оспы обезьян, ВОЗ информирует о почти 14 тыс. подтвержденных случаях, зафиксированных в этом году в более чем 70 странах. На данный момент зарегистрировано пять смертей вследствие заболевания, все — в Африке», — цитирует агентство Гебрейесуса.

Он отметил, что значительное число зараженных выявлено в Европе.

Глава организации рассказал, что Чрезвычайный комитет Международных медико-санитарных правил ВОЗ проведет заседания с целью изучения полученных данных и рассмотрения вопроса о том, относится ли вспышка заболевания к чрезвычайной ситуации в области здравоохранения, имеющей международное значение.

Оспа обезьян — редкое вирусное зоонозное заболевание, которое передается от животного человеку; впервые была выделена в 1958 году от больных обезьян. По своей структуре и свойствам недуг схож с вирусом натуральной оспы человека. Хорошо растет и размножается в оболочке куриных эмбрионов. Источником инфекции являются обезьяны, но есть случаи, когда болезнь передавалась от человека. Раньше заболевания фиксировалось в основном в Африке, также были случаи заражения в США. В апреле Агентство по здравоохранению Великобритании (UKHSA) зафиксировало в стране первый случай заражения человека оспой обезьян. Позже такие же случае были обнаружены в других странах Европы. В основном заболевание диагностируют у больных в возрасте до 16 лет. Несмотря на то, что вирус оспы обезьян может привести к тяжелому заболеванию, летальность составляет от 1% до 10%. В начале июля ВОЗ сообщала о резком росте заболеваемости оспой обезьян в странах Европы.