Предпринимателям до конца года будут компенсировать расходы за СБП

Действие программы компенсации расходов за использование российской системы быстрых платежей (СБП) будет продено до конца года. По ней субъектам малого и среднего предпринимательства: небольшим магазинам и предприятиям, кафе и ресторанам возмещается банковская комиссия при оплате потребителями их товаров и услуг. Об этом на заседании кабмина заявил премьер-министр Михаил Мишустин.

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«Правительство продлит до конца года действие программы компенсации расходов на использование отечественной системы быстрых платежей, реализуемой по поручениям президента. Интерес к этому инструменту растет, равно как и число участвующих в программе компаний. В конце прошлого года ее действие мы уже продлевали», — цитирует пресс-служба Мишустина.

Председатель правительства отметил, что этот сервис удобен для предпринимателей и покупателей, и представляет альтернативу традиционным расчетам с использованием банковских карт. Мишустин подчеркнул, что продление программы должно оказать дополнительную помощь малому и среднему бизнесу и повысить популярность СБП.

