Президентом Шри-Ланки стал Ранил Викрамасингхе

Исполняющий обязанности президента Шри-Ланки Ранил Викрамасингхе избран президентом страны.

Об этом сообщил спикер парламента Махинда Япа Абеивардена, передает ТАСС.

Сообщается, что Викрамасингхе получил 134 голоса, его соперники Даллас Алахапперума и Анура Кумара Диссанаяке — 82 и три голоса соответственно.

Всего проголосовали 223 депутата из 225. Два парламентария отсутствовали, несколько бюллетеней были признаны недействительными.

Ранил Викрамасингхе родился в 1949 году в семье медиамагната, окончил юридический факультет Университета Коломбо. В 1977-1978 годах занимал пост замглавы МИД, затем был министром по делам молодежи и занятости, министром образования. В 1989–1993 годах Викрамасингхе находился на должности спикера парламента, а в 1993-м стал премьером Шри-Ланки. В 1994 году политик возглавил Объединенную национальную партию (ОНП). Он становился главой кабмина в 2001–2004, 2015–2018 и 2018–2019 годах.

В мае этого года Ранил Викрамасингхе возглавил правительство в шестой раз. Неделю назад, 13 июля, он был назначен временно исполняющим обязанности президента Шри-Ланки в связи с тем, что действующий на тот момент президент Готабая Раджапакса покинул страну на фоне массовых протестов.

Кандидатов для выборов нового президента страны парламент Шри-Ланки одобрил накануне, 19 июля. Претендентом на пост главы государства от правящей коалиции стал временно исполняющий обязанности президента Ранил Викремесингхе, кандидатом от основного оппозиционного блока выступал депутат от правящей партии и экс-министр массовых коммуникаций Даллас Алахапперума; от альянса «Национальная власть народа» выдвинулся его председатель Анура Кумара Диссанаяке. Лидер оппозиции Шри-Ланки Саджит Премадаса отказался от участия в гонке за пост президента страны в пользу Алахапперумы, выступив в его поддержку.

Парламент назначит президента путем выбора из нескольких кандидатов впервые в истории Шри-Ланки. В 1993 году в связи с гибелью Ранасингхе Премадасы, который был убит в результате нападения террориста-смертника, новый президент Дингири Банда Виджетунге также был избран парламентом на оставшийся срок, однако тогда его кандидатура была единственной.

Протесты в Шри-Ланке начались в апреле на фоне глубокого экономического кризиса: государство переживает самый тяжелый период с конца 40-х годов. В стране беспрецедентный рост цен и острый дефицит продовольствия, топлива, лекарств, других жизненно важных предметов; ежедневно происходят сбои подачи электричества, из-за чего гибнут люди в медучреждениях. В связи с нехваткой валюты для закупки товаров первой необходимости Шри-Ланка вынуждена была объявить дефолт.