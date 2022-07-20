Путин: объем прокачки газа в Европу зависит от сроков возврата турбины

Европейцы пребывают в напряженном ожидании возобновления в четверг поставок газа из России после завершения технического обслуживания трубопровода «Северный поток - 1». Между тем президент России Владимир Путин дал понять, что поставки газа возобновятся, по крайне мере в ограниченных объемах. По его словам, пока не будет решен вопрос с попавшей под санкции турбиной, поставки газа будут сильно ограничены.

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Если турбина не окажется в России в ближайшем времени, то поставки по трубопроводу не превысят 20% от запланированной мощности, поскольку уже на следующей неделе потребуется отправить на техническое обслуживание другую турбину.

«Если турбина вернется, обе будут функционировать. Если нет, то только одна, и в сутки будет перекачиваться 30 млн куб. м», - заявил Владимир Путин поздно вечером во вторник после саммита в Иране.

В Газпроме ранее заявили, что ждут от Siemens документального подтверждения возможности возврата отремонтированных турбин для «Северного потока» в Россию, а также дальнейшего выполнения обязательств по их ремонту и обслуживанию. Аналогичной позиции придерживается и президент России Владимир Путин.

На сегодня поставки по трубопроводу не производятся из-за технического обслуживания. Между тем, европейские власти крайне озабочены необходимостью заполнения газовых хранилищ в преддверии зимнего периода. Непосредственно перед техобслуживанием поставки газа выполнялись в пределах 40% от запланированной мощности.