Путин указал на несправедливость модели тотального доминирования «золотого миллиарда»

Президент России Владимир Путин выразил уверенность в том, что мировая история переходит к новому этапу.

«Как бы западные и так называемые наднациональные элиты ни стремились сохранить существующий порядок вещей, наступает все-таки новая эпоха, новый этап в мировой истории», — заявил глава государства, выступая на пленарном заседании форума Агентства стратегических инициатив.

Российский лидер подчеркнул, что только по-настоящему суверенные государства могут стать примером для других стран и продемонстрировать высокую динамику роста.

Путин назвал несправедливой модель тотального доминирования «золотого миллиарда» населения планеты. «Почему "золотой миллиард" из всего населения планеты должен доминировать над всеми, навязывать свои правила поведения, основанные на иллюзии исключительности. Она делит правду на первый и второй сорт, а потому является расистской и неоколониальной по сути своей. Лежащая в ее основе глобалистская, якобы либеральная идеология все больше приобретает черты тоталитаризма, сдерживая творческий поиск», — сказал президент. Он уточнил, что «золотой миллиард» не случайно стал таковым и добился очень многого, однако в значительной степени «он обязан своим позициям за счет грабежа других народов и в Азии, и в Африке».

По словам Владимира Путина, в настоящий момент представители «золотого миллиарда» панически боятся, что другие центры мирового развития могут представить свои сценарии. «Складывается впечатление, что Запад просто не может предложить миру свою модель будущего», — отметил президент РФ.