«Росатом» начал возводить первую в Египте АЭС стоимостью $30 млрд

В Египте стартовало строительство АЭС «Эд-Дабаа» — первой в стране атомной электростанции. Она будет возведена «Росатомом» недалеко от Средиземного моря, в городе Дабаа провинции Матрух, примерно в 300 км к северо-западу от Каира.

Как сообщается на сайте госкорпорации, для которой АЭС в Дабаа станет первым крупным проектом в Африке, российско-египетская делегация во главе с гендиректором «Росатома» Алексеем Лихачевым и министром электричества и возобновляемой энергетики Египта Мохаммедом Шакером посетила строительную площадку АЭС. В ходе визита Лихачев и Шакер дали старт работам по заливке бетона в основание фундаментной плиты первого энергоблока станции.

Алексей Лихачев, слова которого приводятся в сообщении, отметил, что начало возведения АЭС «Эль-Дабаа» знаменует собой вступление Каира в мировой атомный клуб. «Строительство атомной электростанции позволит Египту выйти на новый уровень развития технологий, промышленности и образования. Это будет самый крупный проект российско-египетского сотрудничества со времен строительства Асуанской плотины. Собственная атомная энергетика была более чем полувековой мечтой для египетского народа, и для "Росатома" большая честь воплотить эту мечту в жизнь», — подчеркнул Лихачев.

Разрешение на строительство первого блока АЭС «Эль-Дабаа» «Росатом» получил от египетских властей в конце июня. Всего до 2028 года планируется возвести четыре блока станции с реакторами ВВЭР-1200. На протяжении всего жизненного цикла АЭС, составляющего 60 лет, российская госкорпорация будет поставлять ядерное топливо, а также обучать персонал. Проводить техобслуживание компания обязуется в течение 10 лет после пуска каждого блока. Предполагается, что АЭС выйдет на полную мощность к 2030 году.

Контракт предусматривает в том числе сооружение к 2028 году первого модуля сухого контейнерного хранилища отработавшего ядерного топлива, пишет ТАСС.

Российско-египетское межправительственное соглашение о строительстве энергообъекта общей стоимостью $30 млрд в составе четырех энергоблоков мощностью 1 200 МВт каждый было подписано в ноябре 2015 года в Каире. Одновременно с этим было заключено соглашение о предоставлении Египту государственного экспортного кредита объемом $25 млрд на возведение атомной станции, который покроет 85% работ. Оставшиеся расходы египетская сторона должна взять на себя за счет привлечения частных инвесторов. Выплаты Египтом по кредиту, предоставляемому под 3% годовых, должны начаться в октябре 2029 года.