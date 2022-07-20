Рубль: дорастем до понедельника

В течение первого часа торгов российская валюта укрепилась к доллару на 1,6% до 54,6 руб. за доллар. На этом основные движения на валютном рынке закончились: оставшуюся часть дня пара доллар-рубль колебалась в диапазоне 54,5-55. На верхней границе этого коридора рубль и завершил сегодняшний день, по итогам которого он подорожал на 0,8%.

Сейчас основным драйвером роста рубля является подготовка крупного бизнеса к выплате квартальных налогов, для чего экспортеры увеличивают продажу валютной выручки. Заканчивается налоговый период в следующий понедельник, после чего можно ждать традиционного ослабления курса рубля.

До конца этой недели российская валюта обещает продолжить рост. Первой технической целью снижения пары доллар-рубль является район 53,4. Но многое для рубля будет зависеть от риторики Банка России в пятницу после оглашения решения по ключевой ставке. Не исключен и его более сильный рост.

«На налоговом периоде рубль если и укрепится, то в район предыдущих минимумов на уровне 50 рублей за доллар. После 25 июля опять может наблюдаться ослабление, и, вероятно, более низкого курса мы уже не увидим, так как налоговые платежи в августе будут меньше июльских», – прокомментировал «Эксперту» ситуацию управляющий директор по инвестициям УК «ПСБ» Андрей Русецкий.

Не исключено, что доллара дешевле 55 рублей в дальнейшем не будет. Начали оживать импортеры, экспортеры все больше и больше переходят на расчеты в национальных валютах; психологически на рублевых «быков» будет давить и возможность возрождения бюджетного правила. Поэтому сейчас ряд аналитиков рекомендуют начинать покупку валюты в инвестиционных и спекулятивных целях.