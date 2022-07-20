Сбер начал конвертировать заблокированные депозитарные расписки в акции

Сбербанк объявил о начале процедуры конвертации заблокированных депозитарных расписок в обыкновенные акции. Как сообщили в пресс-службе банка, держатели расписок, находящихся на хранении за рубежом, должны обратиться в российский депозитарий КБ «Дж.П. Морган Банк Интернешнл».

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«В связи с принятием Федерального закона от 14.07.2022 № 319-ФЗ стала возможной конвертация депозитарных расписок Сбера (ISIN: US80585Y3080, US80585Y4070), обращающихся за рубежом, в обыкновенные акции в силу закона в автоматическом или заявительном порядке, в зависимости от их места хранения», — говорится в сообщении Сбербанка.

Уточняется, что депозитарные расписки банка, права на которые учитываются в российских депозитариях, будут конвертированы по заявлению эмитента акций в порядке и в сроки, которые определит ЦБ. Для расписок, хранящихся за пределами РФ, будет введена принудительная конвертация по заявлению держателей. Они должны обратиться в российский депозитарий КБ «Дж.П. Морган Банк Интернешнл» до 12 октября текущего года.

