Siemens готов делать для «Северного потока» больше

От утреннего процентного роста Индекса Мосбиржи к вечеру не осталось и следа. По итогам дня Индекс Мосбиржи вырос всего лишь на 0,2%.

Результат мог бы быть намного худшим, если бы не рост двух тяжеловесных бумаг – «Газпрома» и «Роснефти». В сильно перепроданном ранее «Газпроме» (+2%) продолжала отыгрываться идея возобновления поставок газа в Европу, а также увеличение объема прокачки после возврата турбины из ремонта. При этом в Siemens заявили о готовности обслуживать больше турбин для «Северного потока».

Закрепление нефти выше $100 за баррель со значительным временным лагом инвесторы отыграли сегодняшними покупками акций «Роснефти», которая выросла на 2,9%. Складывается впечатление, что бумагу взяли лишь потому, что других идей на рынке сегодня особо не было. Не исключено, что если нефть не упадет, то завтра спрос перекинется на «Лукойл», который сегодня подешевел на 0,6%, а в «Роснефти» произойдет фиксация спекулятивной прибыли.

Примерно в процентном минусе завершили день Сбер и ВТБ. Это плохой знак для рынка в целом, говорящий о том, что небольшой всплеск инвестиционного оптимизма угас.

Среди высоколиквидных акций худшими были бумаги НЛМК (-2,6%). Сегодня на ситуацию в отрасли в целом и в НЛМК в частности пожаловался основной акционер комбината Владимир Лисин, заявивший, что «экспорт стал почти бессмысленным». ТАСС со ссылкой на компанию сообщил, что в июне рентабельность экспорта НЛМК была отрицательной.

Такая ситуация вызвана прежде всего закрытием европейских границ для российской стали, резким ростом курса рубля, сложной логистикой и насыщенностью металлом китайского рынка.

За отметку 15 тыс. руб. борются акции «Норникеля». У ГМК ситуация со сбытом продукции намного лучше, но на него давит высокий курс рубля.

Если вспомнить, что металлурги генерировали высокую прибыль во времена, когда доллар стоил чуть дороже 30 рублей, нельзя не согласиться с мнением российских властей, что компании сектора очень много прибыли направляли на дивиденды и мало – на собственное развитие. В результате за годы «комфортного рубля» они не смогли ни снизить себестоимость, ни наладить выпуск продукции с высокой добавленной стоимостью.

В целом слова Лисина еще раз подчеркивают выводы большинства аналитиков о том, что от акций металлургов нужно избавляться – по крайней мере до тех пор, пока курс российской валюты не приблизится к отметке 70 руб. за доллар.

В лидерах же сегодняшнего роста были акции «Россетей» (+7,4%) на идее их объединения с ФСК ЕЭС.

Особой надежды на то, что «Газпром» завтра третий день подряд продолжит уверенный рост и вновь будет на себе тащить весь Индекс Мосбиржи, нет. Таким образом, нисходящий тренд по российскому рынку акций может возобновиться, и рублевый индикатор рынка продолжит движение в сторону 2000 пунктов.

