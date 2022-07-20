Sinosure: Как получить отсрочку платежа от поставщика в Китае под гарантию Синошур?

Многие слышали, что получить отсрочку у поставщика можно при помощи Синошур - китайской государственной страховой компании. В данной статье эксперты Newmark Finance расскажут подробно о том, как использовать Синошур для получения отсрочки платежа у китайских поставщиков.

Об авторах статьи: Newmark Finance является международной компанией в сфере торгового финансирования импортных поставок. С 2014 года мы продвигаем Sinosure на российском и международных рынках, информируя и обучая бизнес-сообщество тому, как работать с данным инструментом.

Бизнес, связанный с закупками товаров из Китая, является очень капиталоемким. Чаще всего импортеры работают на деньгах клиентов и сталкиваются с нехваткой оборотных средств на закупку товара из Китая, так как деньги заморожены в товаре пока идет доставка и, если импортер еще и дает отсрочку своим покупателям в России, то деньги вдобавок замораживаются в дебиторской задолженности. Банковское кредитование не всегда проходит по экономике или вовсе недоступно для импортеров.

Для того чтобы расти или как минимум избежать кассовых разрывов, импортеры постоянно находятся в поисках инструментов для финансирования своего бизнеса. При работе с Китаем наиболее очевидным способом профинансировать поставки, по сути, является получение отсрочки платежа напрямую от поставщика в Китае.

Но для китайской фабрики, предоставление отсрочки платежа своему зарубежному покупателю, особенно из России — это всегда огромный риск, в связи с чем многие поставщики неохотно ведут переговоры об отсрочках или отвечают жестким отказом.

Для решения данной проблемы в Китае была создана специальная компания, которая называется Синошур.

Что такое Sinosure?

Sinosure это китайская государственная корпорация страхования экспортных кредитов.

Говоря простым языком - если китайская фабрика отгрузила товар покупателю в кредит, и этот покупатель не заплатил, то в случае, если данная сделка была застрахована в Синошур, поставщик сможет получить страховую компенсацию.

Благодаря этому, китайские поставщики могут без опасений предоставлять отсрочку платежа своим покупателям, тем самым удерживая их и наращивая базу новых клиентов.

В настоящий момент через Sinosure работают более 240 000 китайских фабрик. За 2020 год в Китае было застраховано экспорта более чем на 700 млрд USD, что составило 26% общего объема экспорта (2,59 трлн USD). При этом в России уже зарегистрировано более 10 000 российских компаний, которые получают отсрочки платежа, имея поддержку Sinosure.

Как это работает?

Вы проводите переговоры со своим поставщиком и договариваетесь об отсрочке платежа. Обязательным требованием является наличие у вашего поставщика страхового полиса Синошур. Ваша компания должна пройти кредитную проверку Синошур (получить аккредитацию) и получить кредитный лимит. После этого вы подписываете с поставщиком контракт на поставку товара с обновленными условиями оплаты - стандартный срок отсрочки под страховку Sinosure составляет 90-120 дней с момента отгрузки товара. Поставщик отгружает вам товар, ваша компания расплачивается с поставщиком по наступлению срока отсрочки.

Если по какой-то причине ваша компания будет не в состоянии рассчитаться с поставщиком по истечении срока отсрочки, поставщик получит страховую компенсацию от Sinosure.

Механизм работы Синошур схож с такими финансовыми инструментами, как банковские гарантии и аккредитивы. Так как Синошур — это государственная китайская компания, китайские экспортеры имеют к ней очень высокий уровень доверия, и при зачастую предпочитают использовать в качестве гарантийного инструмента именно Sinosure, а не аккредитивы.

Кроме того, поставщики могут привлекать экспортное финансирование под залог страхового покрытия Sinosure, если им нужны оборотные средства.

В условиях текущих реалий Китай остается чуть ли не единственным торговым партнером России. Многие лидеры рынка получают отсрочки благодаря Sinosure, не задействуя кредитные средства.

Что нужно чтобы начать?

Основным требованием для начала работы по данной схеме является наличие у зарубежного покупателя (импортера в РФ) кредитного лимита Sinosure.

Кредитный лимит – это сумма единовременной задолженности вашей компании перед китайскими поставщиками, которая может быть застрахована в Синошур (чем больше ваш кредитный лимит Синошур, тем больше товарных кредитов вы сможете получить у своих китайских поставщиков).

Лимит устанавливается после успешного прохождения импортером процедуры кредитного расследования - аналог кредитного комитета при одобрении банковского кредита.

Когда мы выстраиваем работу с импортерами, наша компания помогает импортеру получить аккредитацию в Sinosure и делает так, что он интегрируется в систему страхования как покупатель с гарантией получения кредитного лимита.

Это позволяет пройти успешно процедуру кредитного расследования и получить кредитный рейтинг в Sinosure.

После получения кредитного лимита импортеру в РФ открывается доступ к сети из 240 000 китайских экспортеров, которые уже являются пользователями Sinosure, и от которых можно получить отсрочку платежа под страховое покрытие Sinosure.

У поставщиков в Китае достаточно оборотных средств, чтобы прокредитовать своих клиентов, и они легко дадут отсрочку платежа при условии, что риск неоплаты будет застрахован.

Синошур и Санкции

В условиях ограниченного доступа к международному финансированию, а также высоких ставок по кредитам в России, Sinosure остается надежным и проверенным способом как профинансировать свои поставки из Китая. Несмотря на санкции, Синошур работает в прежнем режиме и одобряет кредитные лимиты для российских импортеров.

Sinosure — это мощный механизм, который финансируется правительством Китая и создан специально для поддержки и развития китайских экспортеров, и мы надеемся, что данная статья поможет вам использовать данный инструмент на пользу своему бизнесу!