Специальные вклады «для бедных»: кому они нужны и зачем?

Центробанк настойчиво стремится реализовать инициативу со вкладами для бедных. Идея в публичном поле возникла в прошлом году: тогда регулятор предложил новый вид вкладов для малообеспеченных россиян, в котором процент можно привязать к ключевой ставке или инфляции. В 2022-м инициативу модернизировали, стали говорить о социальных депозитах с нормированной повышенной ставкой. Пока идею отложили до осенней сессии в Госдуме, но обещают ее принять.

Изначально планировалось, что ЦБ введет специальные вклады до 100 тыс. руб., с процентной ставкой, привязанной к ключевой ставке, увеличенной на 1 п.п. Начисления планировалось осуществлять ежемесячно, а пополнить вклад можно было бы в любое время, не превышая установленный лимит. Вкладчик мог бы иметь фиксированную доходность с возможностью относительно свободно распоряжаться средствами.

Инициатива социальная и выглядит положительно, но все же вызывает многочисленные вопросы. Любые социальные программы, как правило, имеют конкретный экономический эффект. К примеру, льготная ипотека – это не только помощь определенным категориям населения с жильем, но еще и поддержка рынка недвижимости и девелоперов, а также, определенно, рынка кредитования и страхования. Льготная программа автокредитования и лизинга – стимулирование малого и среднего бизнеса (корпоративные моторные парки), автобизнеса непосредственно, а также и соответствующих сегментов финансового рынка. В случае же со вкладами для малоимущих с повышенными ставками, какие цели преследует регулятор?

На поверхности – стимулирование наполнения банковских пассивов денежными средствами граждан, привлекая их специальными условиями. Но, во-первых, у малообеспеченных категорий населения, в основном, и нет накоплений, а, во-вторых, они не понимают преимущества и риски плавающих ставок или нормированных ставок. Кроме того, все же непонятно, зачем такие привилегированные вклады банкам, которые должны платить за них повышенными процентными расходами.

Зарубежный опыт

В ЦБ по поводу инициативы сообщали, что внимательно изучили зарубежный опыт, в частности, Бельгии и Франции. Там малообеспеченные люди могут открывать социальные счета и социальные вклады, государство директивно обеспечивает им более высокую доходность вкладов. Их еще называют регулируемые депозиты (regulated-deposit accounts), что лучше обозначает их суть.

Работает это следующим образом. Определенная сумма вклада приносит человеку повышенный доход в виде нормированного процента. Сумма и процент регулируются государством, банки не могут их менять. В Бельгии ставка определяется декларативно, во Франции привязана к Euribor и потребительским индексам. Выплачиваемые проценты освобождены от налогов. В свою очередь, вкладчики не могут досрочно снимать проценты по таким депозитам, во Франции, к примеру, проценты можно забрать раз в год. По правилам, один человек может открыть только один регулируемый депозит.

Повышенные ставки (примерно на 1 п.п.) ложатся на плечи банков, но они таким образом могут получить необходимый объем денежных средств на депозитах и не беспокоиться об оттоке вкладов.

Во Франции и Бельгии этот вид вкладов очень распространен, в Бельгии крупнейшие банки (BNP Paribas, KBC, Belfius, Rabobank Belgium) фокусируются именно на regulated-deposit accounts. Но в других европейских странах аналогов таким социальным продуктам нет.

Российский вариант

Согласно предложениям регулятора, в России социальные вклады могут работать по аналогичным условиям. Один человек – один вклад, повышенная нормированная доходность.

Но, во-первых, нужно обеспечить принцип единственности такого вклада. Это, по всей видимости, приведет к дополнительным проверкам бедных вкладчиков. Плюс, нужно создать соответствующую ИТ-инфраструктуру, где будут содержаться все данные.

Во-вторых, не понятны преимущества таких вкладов для банков, которые по всей видимости будут за это платить. Повышенные ставки – это дополнительные процентные расходы. В ЦБ говорят, что процентные ставки не должны сильно расходиться с установленными по депозитам в банках (примерно на тот же 1 п.п. от ключевой ставки, это порядка 2 п.п. от тарифов банка по вкладам), чтобы обеспечить необходимый баланс между активами и пассивами. Однако пока их величина и порядок расчета не определен: говорили и о процентах, привязанных к ключевой ставке, и о ставках, определенных декларативно. Также нет информации о возможности снятия процентов и суммы вклада.

Получается, что в зарубежных вариантов таких «спецвкладов» более высокая доходность компенсируется для банков фактическим запретом досрочного закрытия и снятия денег вкладчиком, а вот в нашем случае и это не предусмотрено.

Для регулятора принятие данного закона является приоритетом, о чем неоднократно заявляли представители ЦБ. Почему – пока остается вопросом. Может быть, регулятор хочет стимулировать население держать больше денег на депозитах? Но ощутимого оттока денег из вкладов не ощущается. В своем отчете по ликвидности банковского сектора регулятор отметил, что, несмотря на продолжающееся снижение депозитных ставок, продолжается накопление сбережений населения в банках. Значит, и самим банкам дополнительный приток денег в пассивы, к тому же более для них дорогих, не очень и нужен.

При этом, «в ближайшие месяцы возросшая склонность населения к сбережению будет способствовать сохранению притока средств в банки в основном за счет рублевого сегмента», – прогнозирует ЦБ. Возможно, его данные показывают, что идет отток средств какой-то социальной категории, к примеру, пенсионеров, и стремится этот тренд преодолеть через активные коммуникации и работу над законопроектом. Однако и в этом случае, вызывает вопросы, зачем эти, не такие существенные объемы, нужны банкам, у которых с депозитной массой и так все неплохо.